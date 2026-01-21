Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3081399
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Nitin Nabin: बीजेपी के नए 'बॉस' नितिन नबीन जल्द चुनेंगे अपनी नई टीम, बिहार के इस युवा नेता को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी

Nitn Nabin News: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन महज 45 साल के हैं, लिहाजा उनकी टीम में भी युवा चेहरे ज्यादा दिखाई दे सकते हैं. उनकी टीम में बिहार से ऋतुराज सिन्हा के अलावा बिहार सरकार में मंत्री श्रेयसी सिंह को शामिल किया जा सकता है. इसके साथ ही बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े का प्रमोशन हो सकता है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Jan 21, 2026, 10:37 AM IST

Trending Photos

भाजपा नेता ऋतुराज सिन्हा और नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन (फाइल फोटो)
भाजपा नेता ऋतुराज सिन्हा और नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन (फाइल फोटो)

Nitn Nabin New Team: बीजेपी में नितिन नबीन की ताजपोशी हो चुकी है और अब उनके एक्शन का टाइम का शुरू हो चुका है. उनकी पहली चुनौती उस किले को जीतना है,  जिस पर भगवा लहराना मोदी-शाह का प्रथम लक्ष्य बन चुका है. हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की. बंगाल की सत्ता से 'ममता दीदी' को बाहर करने के लिए बीजेपी पिछले एक दशक से प्रयासरत है, लेकिन यहां ना अमित शाह की राजनीति काम आती है और न ही पीएम मोदी की लोकप्रियता. पीएम मोदी ने जैसे ही नितिन नबीन को अपना बॉस बताया, उसी समय साबित हो गया कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधे पर आ गई है. इतने बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह तय माना जा रहा है कि वह अपनी नई टीम बनाएंगे. 

बिहार से इस नेता को मिल सकता है मौका

ऐसे में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि नितिन नबीन की नई टीम में किसे जगह मिलेगी. सियासी जानकारों के मुताबिक, नितिन की नई टीम में ज्यादातर 60 साल से कम उम्र के नेताओं को तवज्जो मिल सकती है और बिहार से भी कुछ नेताओं को जगह मिल सकती है. बिहार से नितिन नबीन की टीम में ऋतुराज सिन्हा को शामिल किए जाने की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है. वर्तमान में वह जेपी नड्डा की टीम का हिस्सा हैं. नड्डा ने उन्हें नवंबर 2021 में राष्ट्रीय मंत्री के तौर पर नियुक्त किया था. 

Add Zee News as a Preferred Source

अमित शाह से हैं करीबी संबंध

ऋतुराज सिन्हा को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के करीबी नेताओं में गिना जाता है. बता दें कि ऋतुराज ने साल 2005 में बीजेपी ज्वाइन की थी और पार्टी ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में उनको कैंपेन कमेटी में बड़ी भूमिका दी थी. इसके बाद साल 2015 में अमित शाह ने उन्हें प्रचार अभियान समिति के सदस्य की जिम्मेदारी सौंपी थी. 2017 से लेकर 2020 तक बिहार में नित्यानंद राय की टीम का हिस्सा रहे. 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें नेशनल कैंपेन कमेटी में शामिल किया था.

TAGS

nitin NabinRituraj Kishore Sinha

Trending news

Manoj Bhavuk Song
रामलला प्रतिष्ठा दिवस की तीसरी वर्षगांठ पर रिलीज हुआ मनोज भावुक का गीत ' मेरे राम '
Saraswati Puja 2026
23 जनवरी को मनाई जाएगी बसंत पंचमी, जानिए पूजा का महत्व और पूरी सामग्री लिस्ट
Sheikhpura news
शेखपुरा का बीमार PHC! जर्जर भवन, धूल फांक रहे उपकरण, कैसे होगा मरीजों का इलाज?
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: CM नीतीश की 'समृद्धि यात्रा' आज पहुंचेंगी सारण, RJD में बड़े बदलाव की आहट, NEET छात्रा मौत मामला भी गरम
Samastipur News
सात फेरों से आखिरी सांस तक का सफरः समस्तीपुर में बुजुर्ग दंपति की एक साथ उठी अर्थी
Amrit Bharat Express
30 जनवरी से होगी अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू: बिहार के हाजीपुर, छपरा और सिवान में ठहराव
Patna NEET Student Death Case
NEET छात्रा की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर सवाल, अब AIIMS से लिया जा रहा सेकेंड ओपिनियन
Bihar Weather
हाड़तोड़ ठंड ने बिहार को कहा 'गुडबॉय'! क्या अब बारिश बढ़ाएगी आफत? देखें आज का मौसम
Bihar News
बिहार से चलेगी स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन, ₹20,000 से भी कम में देखें पवित्र शिव धाम
Samastipur News
समस्तीपुर में चल रहा था नकली नोट छापने का काला धंधा, आरोपी का BJP से कनेक्शन!