Nitin Nabin: बीजेपी के नए 'बॉस' नितिन नबीन जल्द चुनेंगे अपनी नई टीम, बिहार के इस युवा नेता को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी

Nitn Nabin News: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन महज 45 साल के हैं, लिहाजा उनकी टीम में भी युवा चेहरे ज्यादा दिखाई दे सकते हैं. उनकी टीम में बिहार से ऋतुराज सिन्हा के अलावा बिहार सरकार में मंत्री श्रेयसी सिंह को शामिल किया जा सकता है. इसके साथ ही बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े का प्रमोशन हो सकता है.
Nitn Nabin New Team: बीजेपी में नितिन नबीन की ताजपोशी हो चुकी है और अब उनके एक्शन का टाइम का शुरू हो चुका है. उनकी पहली चुनौती उस किले को जीतना है, जिस पर भगवा लहराना मोदी-शाह का प्रथम लक्ष्य बन चुका है. हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की. बंगाल की सत्ता से 'ममता दीदी' को बाहर करने के लिए बीजेपी पिछले एक दशक से प्रयासरत है, लेकिन यहां ना अमित शाह की राजनीति काम आती है और न ही पीएम मोदी की लोकप्रियता. पीएम मोदी ने जैसे ही नितिन नबीन को अपना बॉस बताया, उसी समय साबित हो गया कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधे पर आ गई है. इतने बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह तय माना जा रहा है कि वह अपनी नई टीम बनाएंगे.
बिहार से इस नेता को मिल सकता है मौका
ऐसे में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि नितिन नबीन की नई टीम में किसे जगह मिलेगी. सियासी जानकारों के मुताबिक, नितिन की नई टीम में ज्यादातर 60 साल से कम उम्र के नेताओं को तवज्जो मिल सकती है और बिहार से भी कुछ नेताओं को जगह मिल सकती है. बिहार से नितिन नबीन की टीम में ऋतुराज सिन्हा को शामिल किए जाने की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है. वर्तमान में वह जेपी नड्डा की टीम का हिस्सा हैं. नड्डा ने उन्हें नवंबर 2021 में राष्ट्रीय मंत्री के तौर पर नियुक्त किया था.
अमित शाह से हैं करीबी संबंध
ऋतुराज सिन्हा को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के करीबी नेताओं में गिना जाता है. बता दें कि ऋतुराज ने साल 2005 में बीजेपी ज्वाइन की थी और पार्टी ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में उनको कैंपेन कमेटी में बड़ी भूमिका दी थी. इसके बाद साल 2015 में अमित शाह ने उन्हें प्रचार अभियान समिति के सदस्य की जिम्मेदारी सौंपी थी. 2017 से लेकर 2020 तक बिहार में नित्यानंद राय की टीम का हिस्सा रहे. 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें नेशनल कैंपेन कमेटी में शामिल किया था.