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BJP अध्यक्ष नितिन नवीन कल आएंगे पटना, बांकीपुर उपचुनाव में अभिषेक कुमार 'बंटी' के लिए मांगेंगे वोट

Bankipur By-Election 2026: बांकीपुर उपचुनाव की घोषणा होने के बाद बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पहली बार बिहार आने वाले हैं. वे 9 जुलाई को पटना आ रहे हैं. इस दौरान वह बांकीपुर उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी अभिषेक कुमार के लिए चुनाव प्रचार भी कर सकते हैं.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 08, 2026, 12:30 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 12:30 PM IST
BJP अध्यक्ष नितिन नवीन कल आएंगे पटना, बांकीपुर उपचुनाव में अभिषेक कुमार 'बंटी' के लिए मांगेंगे वोट
Image Credit: बांकीपुर उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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