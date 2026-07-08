BJP अध्यक्ष नितिन नवीन कल आएंगे पटना, बांकीपुर उपचुनाव में अभिषेक कुमार 'बंटी' के लिए मांगेंगे वोट

राज्य चुनें
पटना की बांकीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. बीजेपी ने इस सीट से अभिषेक कुमार 'बंटी' को चुनावी मैदान में उतारा है. वहीं महागठबंधन की ओर से राजद ने रेखा गुप्ता को टिकट दिया है. जन सुराज संस्थापक प्रशांत किशोर भी इस उपचुनाव में अपनी सियासी ताकत आजमाने उतरे हैं. इससे यह मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है. अभिषेक कुमार के लिए प्रचार करने अब बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी मैदान में उतरने वाले हैं. जानकारी के मुताबिक, नितिन नवीन कल यानी गुरुवार (9 जुलाई) को दो दिवसीय बिहार दौरे पर पटना आ रहे हैं. इस दौरान वह बांकीपुर में पार्टी प्रत्याशी अभिषेक कुमार के लिए वोट भी मांगेंगे.
बांकीपुर उपचुनाव की घोषणा होने के बाद नितिन नवीन का यह पहला बिहार दौरा है. पार्टी नेताओं के अनुसार, वह 9 जुलाई को महावीर मंदिर में पूजा-पाठ करेंगे. इसी दिन बांकीपुर से बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक कुमार अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं. नितिन नवीन भी इसमें शामिल हो सकते हैं. इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष अभिषेक के समर्थन में एक सभा को संबोधित कर सकते हैं. फिर पार्टी नेताओं-कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव तैयारियों की समीक्षा कर सकते हैं. अगले दिन यानी 10 जुलाई को सीएम सम्राट चौधरी के सरकारी आवास में एनडीए के जिलाध्यक्षों की बैठक होनी है. उसमें भी भाजपा अध्यक्ष शामिल हो सकते हैं. 10 जुलाई की शाम को ही वे दिल्ली वापस लौट जाएंगे.
बता दें कि यह सीट बीजेपी की पारंपरिक सीट रही है और यहां से नितिन नवीन विधायक चुने जाते रहे हैं. उनके राज्यसभा जाने से इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बांकीपुर उपचुनाव में जीत का दावा किया है. उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ मार्जिन की है.
उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कई बार से यहां विधायक रहे हैं और काफी काम हुआ है. उन्होंने कहा कि जनता एक बार फिर से NDA गठबंधन को मजबूत करेगी. भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बूथ स्तर से मेहनत करके यहां तक पहुंचे हैं. पिछले 25 वर्षों से हमारे प्रत्याशी बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष और जमीनी कार्यकर्ता बनकर मेहनत कर रहे थे.