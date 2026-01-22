हस्ताक्षर में छिपा है भाजपा के नए 'बॉस' का विजन: ग्राफोलॉजी ने खोले नितिन नवीन के व्यक्तित्व के राज

Nitin Nabin Signature: किसी भी व्यक्ति के बारे में जानना हो तो उसकी लेखनी, शब्द, सोच उसकी भाषा और संचार के तरीके आपको सब कुछ बयां कर देंगे. लेकिन, किसी की प्रसिद्धि, उसका व्यक्तित्व, उसका व्यवहार और उसका विजन जानने के लिए ग्राफ़ोलॉजी (हस्तलेखन विश्लेषण) विश्लेषण करना होता है. आम तौर पर ग्राफ़ोलॉजी को एक छद्म विज्ञान के तौर पर जाना जाता है और इसे विज्ञान के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाता, प्राचीन भारतीय वैदिक विज्ञान के अलावा ज्योतिष के जानकार भी इसको स्वीकारते हैं. आज हम भाजपा के नवनियुक्त 'बॉस' (राष्ट्रीय अध्यक्ष) नितिन नवीन के हस्ताक्षर को ग्राफोलॉजी के हिसाब से विश्लेषण करने वाले हैं. इस खबर में बिहार विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन के एफिडेविट में दिए गए हस्ताक्षर का विश्लेषण किया गया है.

क्या है ग्राफोलॉजी?

सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्राफोलॉजी क्या है? दरअसल, किसी भी व्यक्ति की लिखावट या हैंडराइटिंग के जरिए उसके व्यक्तित्व को समझने की कला को ग्राफोलॉजी कहा जाता है. यह ऐसी तकनीक है, जिसके जरिए इसके जानकार लोग हैंडराइटिंग और यहां तक कि सिग्नेचर के जरिए सामने वाले का व्यक्तित्व, कार्यशैली के बारे में जान सकते हैं. उनकी पसंद, नापसंद, मजबूती, कमजोरी के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है. हालांकि इसे कोई वैज्ञानिक मान्यता नहीं है. फिर भी एक कला के रूप में इसे मानते हैं.

त्र्यंबकेश्वर के हस्तलेखन विश्लेषक पंडित अर्जुन शर्मा बताते हैं कि ग्राफोलॉजी हमें बताता है कि किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर ही उसके स्वभाव के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने का एक जरिया हो सकता है. हस्ताक्षर से सामने वाले महत्वाकांक्षा, सार्वजनिक छवि, पब्लिक एपीयरेंस, वाकचातुर्य, नीतिगत मजबूती, दुनिया से डील करने आदि की क्षमताओं के बारे में जाना जा सकता है या ऐसा दावा किया जा सकता है.

ग्राफोलॉजी के हिसाब से नितिन नवीन

पंडित अर्जुन शर्मा का कहना है कि जब हमने नितिन नवीन के हस्ताक्षर का विश्लेषण किया तो कई चीजें निकलकर सामने आईं. नितिन नवीन के सिग्नेचर को ध्यान से देखें तो इसमें एक अस्पष्टता दिख रही है जो संकेत दे सकता है कि लिखने वाला व्यक्ति मानता है कि शब्द की तुलना में काम अधिक महत्वपूर्ण है या वह अपने वास्तविक व्यक्तित्व के पहलुओं को निजी रखना पसंद करता है.

उन्होंने बताया कि नितिन नवीन का हस्ताक्षर काफी तेज़, तेज़ गति वाला और हद तक अस्पष्ट है. इसमें लाइनें बहुत तेज़ और फ्लूइड हैं. कई अक्षर बिना रुके हुए और जुड़े हुए हैं. यह दर्शाता है कि व्यक्ति बहुत ऊर्जावान, तेज़ निर्णय लेने वाला और कार्यकुशल होता है. ऐसे लोग विचारों को जल्दी अमल में लाते हैं और किसी भी काम में बोर नहीं होते हैं. राजनीति जैसे क्षेत्र में यह गुण बहुत उपयोगी होता है.

पंडित अर्जुन शर्मा बताते हैं कि इस हस्ताक्षर में कई अक्षर स्पष्ट नहीं नजर आ रहे. इसे ग्राफ़ोलॉजी से समझें तो यह मजबूत संकेत है कि व्यक्ति गोपनीय या अपनी असली सोच या योजना पर अमल तो करता है लेकिन इसे तुरंत दूसरों के सामने नहीं रखता है. ऐसे लोग सार्वजनिक जीवन में छवि बनाए रखते हैं, लेकिन अंदरूनी विचार/रणनीति कम लोगों को बताते हैं. यह संगठनात्मक स्तर पर एक नेता की सबसे बड़ी खासियत होती है.

उनके अनुसार, जिस तरह से इस सिग्नेचर की शुरुआत बड़े लूप और फिर अंत में तेज़ हॉरिजॉन्टल क्रॉस-आउट जैसी लाइन के साथ हो रही है, ग्राफ़ोलॉजी की भाषा में यह मजबूत आत्मविश्वास और निर्णायक स्वभाव को दर्शा रहा है. अंत में ज़िगज़ैग या क्रॉस की लाइन अक्सर तनाव रिलीज़ या अपने निर्णय पर दृढ़ रहने का संकेत देती है.

वे यह भी कहते हैं कि जिस तरह से हस्ताक्षर के कुछ हिस्सों में अक्षर दाएं से बाएं दूसरों की ओर झुकाव दिखा रहे हैं, यह सामाजिक, लोगों से जुड़ने वाला, चार्मिंग और लक्ष्य-केंद्रित व्यक्तित्व को दर्शाता है. यह तेज़ दिमाग, रणनीतिक सोच, ऊर्जा और गति से भरा, निर्णय लेने में तेज़, संगठन को तेज़ी से मोबिलाइज़ करने वाला, छवि प्रबंधन में माहिर होने का सूचक है.

(Disclaimer: यह विश्लेषण केवल दिए गए सिग्नेचर (हस्ताक्षर) पर आधारित है और इसको हस्तलेखन विश्लेषण (ग्राफ़ोलॉजी) के आधार पर विश्लेषित किया गया है. हालांकि ग्राफोलॉजी 100 प्रतिशत वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन एक व्याख्यात्मक कला जरूर है. वैसे, हस्तलेखन विश्लेषण (ग्राफ़ोलॉजी) की वास्तविक गहराई के लिए पूरे हैंडराइटिंग सैंपल (पैराग्राफ) की जरूरत होती है.)