Nitin Nabin And Shivesh Kumar Net worth: नितिन नबीन या शिवेश कुमार, जानें किसके पास कितनी संपत्ति

पटना: राज्यसभा चुनावों के लिए बीजेपी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हो गई है. इस लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का नाम शामिल है. वहीं, शिवेश कुमार का भी नाम बीजेपी की राज्यसभा प्रत्याशियों की लिस्ट में है. चलिए इस ऑर्टिकल में जानते हैं कि दोनों के बारे में सबकुछ.

कौन हैं नितीन नबीन?

नितिन नबीन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. वह 20 जनवरी 2026 से कार्यरत हैं. वे पार्टी के इतिहास के सबसे युवा अध्यक्ष हैं, जिनकी उम्र 45 वर्ष हैं.

राजनीतिक सफर, जानिए

नितिन नबीन ने अपने पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के निधन के बाद 2006 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा. वे पटना की बांकीपुर सीट से लगातार पांच बार विधायक रहे हैं. राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम किया. छत्तीसगढ़ के प्रभारी (In-charge) के रूप में उन्होंने 2023 के चुनाव में बीजेपी की जीत में अहम भूमिका निभाई थी.

राज्यसभा क्यों?

राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नबीन का पूरे देश में प्रवास रहेगा. राज्यसभा सदस्य (MP) के रूप में उन्हें दिल्ली में रहकर पार्टी के राष्ट्रीय कार्यों और सरकारी नीतियों के बीच समन्वय बैठाने में आसानी होगी.

इतनी दौलत के मालिक हैं नितिन नबीन

चुनाव आयोग के दस्तावेजों के अनुसार, नितिन नबीन की कुल संपत्ति लगभग 3.1 करोड़ रुपए है. जबकि, उन पर करीब 56.7 लाख रुपए का कर्ज बकाया है. उनकी वार्षिक आय 4.8 लाख रुपए के आसपास है. यह जानकारी 2025 के चुनाव के दौरान दी गई हलफनामे से ली गई है.

शिवेश कुमार को जानिए

शिवेश कुमार या शिवेश राम बीजेपी के उन नेताओं में शुमार हैं, जिन्होंने संगठन को अपनी पूरी ताकत दी है. वे अगिआंव (भोजपुर) से पूर्व विधायक रहे हैं. शिवेश कुमार पूर्व केंद्रीय मंत्री और कद्दावर दलित नेता मुन्नी लाल के पुत्र हैं. उन्होंने अपनी राजनीति सासाराम और भोजपुर क्षेत्र से शुरू की और 2010 में विधायक चुने गए.

वे बिहार बीजेपी में प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं. वे आरएसएस (RSS) के बचपन से ही सक्रिय स्वयंसेवक रहे हैं, जो उनकी वैचारिक मजबूती को दर्शाता है.

राज्यसभा क्यों?

2024 के लोकसभा चुनाव में सासाराम सीट से हारने के बावजूद, पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजकर यह साफ कर दिया है कि बीजेपी अपने समर्पित नेताओं को कभी अकेला नहीं छोड़ती. उनका चयन दलित और पिछड़े वर्ग के बीच बीजेपी की पकड़ मजबूत करने की एक सोची-समझी रणनीति है.

अनुभव और युवा जोश का मेल

नितिन नबीन का युवा विजन और शिवेश कुमार का संगठनात्मक अनुभव संसद में बिहार के हितों की पैरवी करेगा. वहीं, बीजेपी ने 'कायस्थ' (नितिन नबीन) और 'दलित' (शिवेश कुमार) चेहरों को चुनकर बिहार के सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश की है.

शिवेश कुमारी की संपत्ति को जानिए

भारतीय चुनाव आयोग के पास फाइल किए गए चुनावी हलफनामे और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की तरफ से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए किए गए एनालिसिस के अनुसार, शिवेश कुमार ग्रेजुएट हैं. उनकी कुल घोषित संपत्ति 14.6 करोड़ रुपए है, जिसमें 1.3 करोड़ रुपए चल संपत्ति और 13.3 करोड़ रुपएये अचल संपत्ति शामिल है. उनकी कुल घोषित आय 24.7 लाख रुपए है, जिसमें से 17.6 लाख रुपए खुद की आय है. शिवेश कुमार की कुल देनदारियां 31 लाख रुपए हैं.

