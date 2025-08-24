Bihar Chunav 2025: पीएम मोदी पर कमेंट करके बुरे फंसे तेजस्वी, BJP ने दर्ज कराई FIR, RJD नेता का पलटवार देखें

FIR On Tejashwi Yadav: बिहार का विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी पारा उतना ही चढ़ता जा रहा है. नेताओं की बयानबाजी में शब्दों की मर्यादा भी चरमराने लगी है. इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बड़ी मुश्किलों में फंस गए हैं. पीएम मोदी पर आपत्तिजनक पोस्ट करने को लेकर बीजेपी ने तेजस्वी के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है. उनके खिलाफ यूपी के शाहजहांपुर, ललितपुर और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में मुकदमे दर्ज हुए हैं. इस मामले में राजद नेता ने पलटवार करते हुए कहा कि मुझे डर नहीं लगता. पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी ने कहा कि एफआईआर से कौन डरता है? जुमला शब्द कहना अपराध हो गया है? हम किसी एफआईआर से नहीं डरते और हम सच बोलते हैं.

जानकारी के मुताबिक, तेजस्वी के खिलाफ महाराष्ट्र के गढ़चिरौली पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196(1)(ए)(बी), 356(2)(3), 352, 353(2) के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है. यह मामला गढ़चिरौली से बीजेपी विधायक मिलिंद रामजी नरोटे ने दर्ज कराया है. वहीं यूपी के शाहजहांपुर में BNS की धारा 353(2) और 197(1)(a) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. ललितपुर में बीजेपी के जिलाध्यक्ष हरिश्चंद्र रावत ने भी तेजस्वी के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है. इन मामलों को लेकर तेजस्वी ने साफ कहा है कि वे इससे डरने वाले नहीं हैं.

दूसरी ओर से तेजस्वी पर एफआईआर दर्ज होने से राजद पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने विपक्ष के लोगों के साथ ऐसा अक्सर होता रहता है, लेकिन इससे कौन डरता है? जब सरकार आम लोगों के गुस्से से डर जाती है, तो वह अदालत और पुलिस का सहारा लेती है, लेकिन हम इससे नहीं डरेंगे. राजद प्रवक्ता ने कहा कि हम उन्हें आमने-सामने चुनौती देंगे. इस मामले में राजद सांसद संजय यादव ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री को बिहार से किए गए उनके वादों की याद दिलाई जाए तो मुकदमा क्यों दर्ज कराया गया. उन्होंने पूछा कि हर नागरिक के बैंक खाते में 15 लाख रुपये देने का वादा किसने किया? हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किसने किया? बिहार को विशेष पैकेज और विशेष दर्जा देने का वादा किसने किया? बिहार के विकास का वादा किसने किया?

