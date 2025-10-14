ब्रेकिंग न्यूज

तारापुर से सम्राट चौधरी, बेतिया से रेणु देवी; बीजेपी ने जारी की 71 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट

BJP Candidate List: बिहार चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है. पहली सूची में 71 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं. इस सूची में कई दिग्गजों के नाम शामिल हैं. पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी और ​तारकिशोर प्रसाद का नाम इस सूची में दर्ज है. इसके अलावा भाजपा के कई मंत्रियों के नाम भी सूची में जगह पाने में कामयाब रहे हैं. सम्राट चौधरी तारापुर से विधानसभा चुनाव में उतरेंगे. बांकीपुर से नितिन नबीन चुनाव मैदान में होंगे. पटना साहिब से नंद किशोर यादव का टिकट कट चुका है तो दानापुर से रामकृपाल यादव को मौका दिया गया है. रामकृपाल यादव लोकसभा चुनाव में मीसा भारती से हार चुके थे.