अलीनगर से मैथिली ठाकुर तो बक्सर से आनंद मिश्रा, बीजेपी ने जारी कर दी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट

BJP Second Candidate List: बिहार चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार शाम को 12 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है. दूसरी सूची में पहला नाम मैथिली ठाकुर का है, जिन्हें दरभंगा की अलीनगर सीट से टिकट दिया गया है. मैथिली ठाकुर एक दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थीं और दूसरे दिन ही उन्हें पार्टी ने टिकट दे दिया है. दूसरी सूची में अंतिम या फिर 12वें नंबर पर जो नाम है, वो भी गौर करने लायक है. यह नाम आनंद मिश्रा का है, जो आईपीएस रह चुके हैं. लोकसभा चुनाव में भी आनंद मिश्रा भाजपा से टिकट चाह रहे थे, लेकिन नहीं मिला तो वे निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए थे. बाद में वे जनसुराज पार्टी में चले गए थे, लेकिन कुछ महीने पहले ही वह जनसुराज छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे. दूसरी सूची में भाजपा ने 2 महिलाओं को टिकट दिया है. भाजपा की पहली और दूसरी दोनों सूचियों की बात करें तो पहले नंबर पर महिला प्रत्याशी का ही नाम रहा. पहली सूची में बेतिया की विधायक रेणु देवी का नाम था तो दूसरी सूची में मैथिली ठाकुर का.

एक दिन पहले ही सुप्रसिद्ध लोकगायिका मैथिली ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी. बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई थी. इस मौके पर मैथिली ठाकुर ने कहा था कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की कार्यशैली ने उन्हें काफी प्रभावित किया है. उन्होंने कहा कि मैं समाजसेवा के लिए राजनीति में आई हूं. मिथिला की बेटी हूं और बिहार के विकास में योगदान देना चाहती हूं. मैथिली ने कहा कि पार्टी के लिए मैं पूरी निष्ठा से काम करूंगी.

1 अलीनगर (81) – मैथिली ठाकुर

2 हायाघाट (84) – राम चंद्र प्रसाद

3 मुजफ्फरपुर (94) – रंजन कुमार

4 गोपालगंज (101) – सुभाष सिंह

5 बनियापुर (115) – केदार नाथ सिंह

6 छपरा (118) – छोटी कुमारी

7 सोनपुर (122) – विनय कुमार सिंह

8 रोसड़ा (अनुसूचित जाति) (139) – बिरेंद्र कुमार

9 बाढ़ (179) – डॉ. सियाराम सिंह

10 अगिआंव(अनुसूचित जाति) (195) – महेश पासवान

11 शाहपुर (198) – राकेश ओझा

12 बक्सर (200) – आनंद मिश्रा, आईपीएस