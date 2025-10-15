Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2962945
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

अलीनगर से मैथिली ठाकुर तो बक्सर से आनंद मिश्रा, बीजेपी ने जारी कर दी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट

BJP Second List: बिहार चुनाव, 2025 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों के लिए दूसरी सूची जारी कर दी है. सूची की खास बात यह है कि पहले नंबर पर एक महिला प्रत्याशी मैथिली ठाकुर का नाम है. पहली सूची में भी पहले नंबर पर बेतिया की विधायक रेणु देवी का नाम था.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Oct 15, 2025, 05:52 PM IST

Trending Photos

अलीनगर से मैथिली ठाकुर तो बक्सर से आनंद मिश्रा, बीजेपी ने जारी कर दी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट
अलीनगर से मैथिली ठाकुर तो बक्सर से आनंद मिश्रा, बीजेपी ने जारी कर दी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट

BJP Second Candidate List: बिहार चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार शाम को 12 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है. दूसरी सूची में पहला नाम मैथिली ठाकुर का है, जिन्हें दरभंगा की अलीनगर सीट से टिकट दिया गया है. मैथिली ठाकुर एक दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थीं और दूसरे दिन ही उन्हें पार्टी ने टिकट दे दिया है. दूसरी सूची में अंतिम या फिर 12वें नंबर पर जो नाम है, वो भी गौर करने लायक है. यह नाम आनंद मिश्रा का है, जो आईपीएस रह चुके हैं. लोकसभा चुनाव में भी आनंद मिश्रा भाजपा से टिकट चाह रहे थे, लेकिन नहीं मिला तो वे निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए थे. बाद में वे जनसुराज पार्टी में चले गए थे, लेकिन कुछ महीने पहले ही वह जनसुराज छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे. दूसरी सूची में भाजपा ने 2 महिलाओं को टिकट दिया है. भाजपा की पहली और दूसरी दोनों सूचियों की बात करें तो पहले नंबर पर महिला प्रत्याशी का ही नाम रहा. पहली सूची में बेतिया की विधायक रेणु देवी का नाम था तो दूसरी सूची में मैथिली ठाकुर का.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

एक दिन पहले ही सुप्रसिद्ध लोकगायिका मैथिली ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी. बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई थी. इस मौके पर मैथिली ठाकुर ने कहा था कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की कार्यशैली ने उन्हें काफी प्रभावित किया है. उन्होंने कहा कि मैं समाजसेवा के लिए राजनीति में आई हूं. मिथिला की बेटी हूं और बिहार के विकास में योगदान देना चाहती हूं. मैथिली ने कहा कि पार्टी के लिए मैं पूरी निष्ठा से काम करूंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

1 अलीनगर (81) – मैथिली ठाकुर
2 हायाघाट (84) – राम चंद्र प्रसाद
3 मुजफ्फरपुर (94) – रंजन कुमार
4 गोपालगंज (101) – सुभाष सिंह
5 बनियापुर (115) – केदार नाथ सिंह
6 छपरा (118) – छोटी कुमारी
7 सोनपुर (122) – विनय कुमार सिंह
8 रोसड़ा (अनुसूचित जाति) (139) – बिरेंद्र कुमार
9 बाढ़ (179) – डॉ. सियाराम सिंह
10 अगिआंव(अनुसूचित जाति) (195) – महेश पासवान
11 शाहपुर (198) – राकेश ओझा
12 बक्सर (200) – आनंद मिश्रा, आईपीएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025bjp 2nd candidate list

Trending news

Bihar News
बिहार में फिर निकली वैकेंसी, 65 साल तक के लोग कर सकते हैं आवेदन, जाने एक क्लिक में
bihar chunav 2025
अलीनगर से मैथिली ठाकुर तो बक्सर से आनंद मिश्रा, बीजेपी की आ गई दूसरी लिस्ट
bihar chunav 2025
Tarapur Assembly Seat: सम्राट चौधरी vs डॉ. संतोष सिंह vs...?
Jyoti Singh
पवन सिंह से चल रहे विवाद के बीच ज्योति सिंह की राजनीति में एंट्री?
bihar chunav 2025
चिराग को झटके पर झटका दे रहे हैं सीएम नीतीश कुमार, रफीगंज में तो अद्भुत कांड कर दिया
Jharkhand news
'खाएं या जलाएं', जमशेदपुर की इस महिला का दिवाली गिफ्ट हैम्पर देख हो जाएंगे शॉक्ड
bihar chunav 2025
अब बिहार में NDA और महागठबंधन ही नहीं, मैदान में आ गया GDA भी, जानिए कौन-कौन शामिल
bihar chunav 2025
'विकास कार्यों का हिस्सा बनने बिहार आई हूं', CM रेखा ने किया NDA की जीत का किया दावा
Jyoti Singh
'मुझे 30 करोड़ चाहिए',ज्योति सिंह ने पवन सिंह से रख दी एलिमनी में ये डिमांड,जानें सच
Upendra Kushwaha
उपेंद्र कुशवाहा विवाद सुलझा, अब NDA में सबकुछ ठीक: दिलीप जायसवाल