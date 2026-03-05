Advertisement
Bihar Politics: 2010 के बाद कोई भी सरकार कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी, पहली बार BJP का बनेगा मुख्यमंत्री

Bihar Politics: नीतीश कुमार का सफर 'इंजीनियरिंग' से शुरू होकर बिहार की 'राजनीतिक इंजीनियरिंग' तक पहुंचा. उन्होंने गठबंधन बदले, साथी बदले, लेकिन 20 साल तक बिहार की सत्ता के केंद्र में खुद को बनाए रखा.

Bihar Politics: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज (गुरुवार, 5 मार्च) राज्यसभा के लिए नामांकन भर दिया है. इसे बिहार में उनकी सियासत पारी का अंतिम अध्याय माना जा रहा है. अगली सरकार बीजेपी के नेतृत्व में बनने वाली है और इसमें नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनने का मौका मिल सकता है. नीतीश कुमार एकमात्र भारत के ऐसे नेता हैं, जो सबसे ज्यादा 10 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं. शायद ही उनका यह रिकॉर्ड को तोड़ सके. नीतीश कुमार ने अपने 3 दशक के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया. साल 2005 में उन्हें पहली बार पूरे 5 साल तक सरकार चलाने का मौका मिला और फिर उसके बाद सत्ता उनसे दूर नहीं हुई. इसके बावजूद भी साल 2010 से बिहार की कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी है.

नीतीश कुमार के सफरनामे के प्रमुख पड़ाव:

शुरुआती दौर और संघर्ष (1974 - 1985)

1974-77: जयप्रकाश नारायण (JP) आंदोलन में सक्रिय भागीदारी. आपातकाल के दौरान जेल भी गए.

1985: पहली बार हरनौत विधानसभा क्षेत्र से विधायक (MLA) चुने गए.

दिल्ली की राजनीति और केंद्र में दबदबा (1989 - 2004)

1989: पहली बार बाढ़ सीट से लोकसभा सांसद (MP) चुने गए. कुल 6 बार सांसद रहे.

1990: वी.पी. सिंह सरकार में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री बने.

1994: जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी का गठन किया.

1998-2004: अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री, कृषि मंत्री और भूतल परिवहन मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे. रेल मंत्री के रूप में 'इंटरनेट टिकटिंग' (IRCTC) की शुरुआत का श्रेय उन्हें ही जाता है.

बिहार के 'मुख्यमंत्री' और सुशासन का उदय (2000 - 2013)

2000: पहली बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन बहुमत की कमी के कारण मात्र 7 दिन में इस्तीफा देना पड़ा.

2005: भाजपा के साथ मिलकर प्रचंड बहुमत प्राप्त किया और बिहार में 15 साल के 'जंगलराज' को खत्म करने का दावा किया. यहीं से वे 'सुशासन बाबू' के नाम से मशहूर हुए.

2006: पहली बार बिहार विधान परिषद (MLC) के सदस्य बने.

2010: विकास के नाम पर दोबारा बड़ी जीत हासिल की.

उथल-पुथल और पाला बदलने का दौर (2013 - 2024)

2013: नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाए जाने के विरोध में 17 साल पुराना NDA गठबंधन तोड़ा.

2014: लोकसभा चुनाव में हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया और जीतन राम मांझी को सीएम बनाया.

2015: लालू यादव (RJD) के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया और चुनाव जीते.

2017: तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद महागठबंधन छोड़ा और वापस भाजपा के साथ आए.

2022: एक बार फिर भाजपा छोड़ आरजेडी के साथ गए.

2024: लोकसभा चुनाव से ठीक पहले फिर से पाला बदला और 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली.

ऐतिहासिक रिकॉर्ड और प्रस्थान (2025 - 2026)

2025: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को फिर से जीत दिलाई और 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया.

2026: मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान और राज्यसभा (MP) जाने का फैसला. इसके साथ ही वे विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा—चारों सदनों के सदस्य बनने वाले बिहार के पहले नेता बन गए.

