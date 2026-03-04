Advertisement
राज्यसभा चुनाव 2026: बिहार में अब नीतीश कुमार को रिप्लेस करेगी BJP, निशांत होंगे डिप्टी CM! देखें कौन बनेगा मुख्यमंत्री?

Rajya Sabha Chunav Update: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब दिल्ली जाने वाले हैं और बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चाएं जोरों पर हैं. चर्चा है कि नीतीश कुमार कल (5 मार्च) राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर सकते हैं.

सीएम नीतीश कुमार-सम्राट चौधरी (फाइल फोटो)
Bihar Rajya Sabha Chunav 2026: बिहार में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन होने की कयासबाजी से सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है. कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब दिल्ली जाने वाले हैं और बिहार में अब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा. पटना के सियासी गलियारों में चर्चा है कि नीतीश कुमार को जेडीयू की ओर से राज्यसभा भेजा जाएगा. संभव है कि उन्हें केंद्र सरकार में बड़ा मंत्रालय मिल सकता हैं, वहीं निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाकर राजनीति में लॉन्च किया जाएगा. ऐसे में सवाल यह है कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा?

राज्यसभा जाएंगे नीतीश कुमार

बिहार की सियासत में चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाने वाले हैं. वे कल यानी गुरुवार (5 मार्च) अपना नामांकन दाखिल करेंगे. चर्चा तो यह भी है कि नीतीश कुमार 16 मार्च के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं. नीतीश कुमार के बाद बिहार के मुख्यमंत्री पद बीजेपी को मिल सकता है. हालांकि, इस पर आधिकारिक मुहर नहीं लगी है.

बिहार का अगला सीएम कौन बनेगा?

नीतीश कुमार के बाद बिहार की कमान अगर बीजेपी को मिलेगी, तो यह भगवा पार्टी के लिए बड़ी कामयाबी होगी. पार्टी पिछले 20 वर्षों से सत्ता में जरूर है, लेकिन अभी तक अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकी है. नीतीश के बाद अगला सीएम कौन होगा, इसको लेकर अटकलबाजी जारी है. बीजेपी की ओर से सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और संजय सरावगी समेत कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के नाम की चर्चा हो रही है.

