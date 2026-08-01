/बांकीपुर उपचुनाव के बाद भी सियासी पारा हाई, BJP ने पीके को बताया सनातन विरोधी, कहा- राजद की B टीम है जन सुराज

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बांकीपुर उपचुनाव में 30 जुलाई को वोटिंग संपन्न हो चुकी है और अब सभी को नतीजों का इंतजार है. चुनाव बीतने के बाद भी सियासी बयानबाजी जारी है. इसी कड़ी में बीजेपी के कद्दावर नेता और बिहार सरकार में मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र ने जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर जबरदस्त हमला बोला. उन्होंने जन सुराज को राजद की बी टीम बताते हुए प्रशांत किशोर पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाया. मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र ने प्रशांत किशोर पर तंज कसते हुए कहा कि पीला गमछी वाला कुछ नहीं कर पाएगा. वह तो कहता था कि हम देश में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री बनाते हैंस लेकिन पूरे बिहार में जब चुनाव लड़वाया तो एक भी उसका विधायक नहीं बन सका.
मंत्री इंजी. शैलेंद्र ने आगे कहा कि इस बार वह (प्रशांत किशोर) खुद चुनाव लड़ने आया है. सब समझ आ चुका है. जनता पीला गमछी को साइड कर चुकी है. उन्होंने कहा कि भाजपा की जबरदस्त जीत होगी. उन्होंने कहा कि पीके सनातन विरोधी हैं. यह प्रशांत किशोर की पार्टी राजद की B टीम है. जहां से भाजपा भूमिहार कैंडिडेट देता था, वहां खुद भी भूमिहार दे दिया. राजपूत कैंडिडेट भाजपा दिया तो राजपूत दे दिया. निषाद कैंडिडेट दिया तो निषाद कैंडिडेट दे दिया. जो मियां की पार्टी है राजद, उसको यह सपोर्ट करता था.
उन्होंने आगे कहा कि जब यहां उपचुनाव हुआ तो उनको कोई कैंडिडेट नहीं मिला, तो खुद लड़ने चले आए. मंत्री ने कहा कि पिला गमछी वाला का जमानत जब्त हो जाएगा, जो बचा हुआ है, वह भी इस बार फजीहत हो जाएगा. बता दें कि बांकीपुर उपचुनाव में सिर्फ 34.03 प्रतिशत वोटिंग हुई है, जबकि 2025 के विधानसभा चुनाव में यहां 41.39 प्रतिशत मतदान हुआ था. करीब सात प्रतिशत कम मतदान ने राजनीतिक विश्लेषकों और दलों की चिंता बढ़ा दी है. उपचुाव के बाद आए सभी एग्जिट पोल प्रशांत किशोर को बढ़त दिखा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि वास्तविक मुकाबला अभी भी भाजपा के पक्ष में जा सकता है.