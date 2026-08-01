/बांकीपुर उपचुनाव के बाद भी सियासी पारा हाई, BJP ने पीके को बताया सनातन विरोधी, कहा- राजद की B टीम है जन सुराज

बांकीपुर उपचुनाव में 30 जुलाई को वोटिंग संपन्न हो चुकी है और अब सभी को नतीजों का इंतजार है. चुनाव बीतने के बाद भी सियासी बयानबाजी जारी है. इसी कड़ी में बीजेपी के कद्दावर नेता और बिहार सरकार में मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र ने जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर जबरदस्त हमला बोला. उन्होंने जन सुराज को राजद की बी टीम बताते हुए प्रशांत किशोर पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाया. मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र ने प्रशांत किशोर पर तंज कसते हुए कहा कि पीला गमछी वाला कुछ नहीं कर पाएगा. वह तो कहता था कि हम देश में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री बनाते हैंस लेकिन पूरे बिहार में जब चुनाव लड़वाया तो एक भी उसका विधायक नहीं बन सका.