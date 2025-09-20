Bihar Politics: लालू प्रसाद यादव के पारिवारिक मामले को तूल न दे भाजपा: सुरेंद्र राजपूत

Bihar Politics: कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने शनिवार को भाजपा की ओर से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के उस पोस्ट पर सवाल उठाने को लेकर आपत्ति जताई, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने हमेशा बहन और बेटी का फर्ज निभाया. मुझे पद की कोई लालसा नहीं है और ना ही मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है. सुरेंद्र राजपूत ने रोहिणी आचार्य के सोशल मीडिया पोस्ट को उनके परिवार का आंतरिक मुद्दा बताया और भाजपा को हिदायत देते हुए कहा कि अगर वो इसमें पानी नहीं डाल सकते हैं, तो मेहरबानी करके पेट्रोल डालकर इसे भड़काने की भी कोशिश नहीं करें.

कांग्रेस नेता ने कहा कि सभी लोगों का परिवार होता है. निसंदेह आमतौर पर परिवार में कभी-कभी किसी बात को लेकर मतभेद हो जाते हैं. लेकिन, मुझे लगता है कि इसे ज्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे कुछ भी अर्जित होने वाला नहीं है. यह लालू प्रसाद यादव के परिवार का आंतरिक मुद्दा है और भाजपा को इसमें हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए.

उन्होंने साथ ही, इंडी गठबंधन में लालू प्रसाद यादव की भूमिका को भी स्पष्ट किया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल इंडी गठबंधन का अहम हिस्सा है, जो मौजूदा समय में वोट चोरी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहा है. वोट चोरी जैसी स्थिति को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है. राजद इंडी गठबंधन के साथ मिलकर लगातार इसके विरोध में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है.

वहीं, भाजपा के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक के बयान की सुरेंद्र राजपूत ने निंदा की. उन्होंने भाजपा से अपील की कि इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि इस तरह का बयान देकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जान को खतरा पैदा करने की कोशिश की जा रही है. लिहाजा इस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. वैसे भी कई बार राहुल गांधी की सुरक्षा में खलल देखने को मिल चुका है.

उन्होंने कहा कि भाजपा को सामने आकर यह बताना चाहिए कि क्या सुब्रत पाठक पाकिस्तानी आतंकी संगठन के इशारे पर काम कर रहे हैं. क्या उन्हें पाकिस्तानी आतंकी संगठन की ओर से यहां पर अपने नापाक इरादों को धरातल पर उतारने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं? मुझे लगता है कि भाजपा को इस बारे में सामने आकर पूरी वस्तु स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए.

इसके अलावा, यासीन मलिक के इस दावे पर कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आतंकवादी हाफिज सईद से मुलाकात के बाद उसका आभार व्यक्त किया, सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि भाजपा यासीन मलिक के आरोपपत्र टुकड़ों में पेश करके लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है. कांग्रेस नेता ने दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यासीन मलिक को पासपोर्ट मुहैया कराया था, तो अब आप लोग उन्हें भी फांसी पर लटका देंगे?

