'कांग्रेस के साथ खड़े होकर की अपने पिता के सपनों की हत्या', प्रतुल शाहदेव का उद्धव ठाकरे पर पलटवार

Ranchi News: BJP के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने उद्धव ठाकरे के बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ खड़े होकर उद्धव ठाकरे ने अपने पिता के सपनों की हत्या की है. हमें ऐसे इंसान से राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं है.

प्रतुल शाहदेव का उद्धव ठाकरे पर पलटवार
Ranchi News: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने उद्धव ठाकरे के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि हमें उद्धव ठाकरे से देशभक्ति का पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं है. साथ ही उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर सना मीर को लेकर भी बयान दिया. उद्धव ठाकरे के बयान पर भी प्रतुल शाहदेव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पूरे देश में उद्धव ठाकरे से बड़ा पलटने वाला नेता कोई नहीं है. उन्होंने याद दिलाया कि कैसे ठाकरे ने चुनाव बीजेपी के साथ लड़ा और सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस के पाले में चले गए. शाहदेव ने कहा कि शायद ठाकरे भूल गए हैं कि यह वही कांग्रेस है, जिसके विरोध में ठाकरे के पिता ने शिवसेना की स्थापना की थी.

'उद्धव ठाकरे ने की अपने पिता के सपनों की हत्या'
प्रतुल शाहदेव ने कहा कि कांग्रेस के साथ खड़े होकर उद्धव ठाकरे ने अपने पिता के सपनों की हत्या की है. हमें ऐसे इंसान से राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं है. वहीं, पाकिस्तान की पूर्व क्रिकेटर सना मीर द्वारा पीओके को आजाद कश्मीर कहने पर प्रतुल शाहदेव ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यह सिर्फ टीआरपी का खेल है. अपने आपको स्थापित करने के लिए कि मैं देशभक्त पाकिस्तानी हूं, इसके लिए ऐसी ओछी और घटिया मानसिकता वाली बयान बयानबाजी की जा रही है. 

भारत-पाक मैच को लेकर बोले शाहदेव
शाहदेव ने कहा कि अब हम भी बलूचिस्तान और पीओके को लेकर उनके क्रिकेट मैचों के दौरान बोलने लगे कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, पाक अधिकृत कश्मीर में क्या हो रहा है, तो फिर ये लोग कहां जाएंगे? यह तो केवल अपनी गलती छिपाने का एक तरीका है. उन्होंने आगे  कहा कि भारत को आईसीसी के नियमों के तहत पाकिस्तान के साथ मैच खेलना पड़ा था, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के गृह मंत्री से ट्रॉफी स्वीकार नहीं की. उन्होंने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान के किसी मंत्री से कुछ लेना-देना होगा तो वह केवल कश्मीर के मुद्दे पर ही होगा. उन्होंने यह स्पष्ट किया कि भारत के हिस्से का कश्मीर कभी भी पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा.

-आईएएनएस

