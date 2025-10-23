Bihar Chunav 2025: सुबह जेपी नड्डा शाम को अमित शाह और कल PM मोदी, BJP ने बिहार में उतार दी दिग्गज नेताओं की फौज

BJP Star Campaigners: दिवाली पर्व बीतते ही बीजेपी ने बिहार में अपने दिग्गज नेताओं की फौज उतार दी है. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद चुनावी अभियान की शुरुआत करने वाले हैं. जानकारी के अनुसार, नड्डा आज (गुरुवार, 23 अक्टूबर) बिहार पहुंच रहे हैं. बीजेपी अध्यक्ष आज औरंगाबाद के गोह और वैशाली के पातेपुर विधानसभा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं. बता दें कि बिहार चुनाव में नड्डा की यह पहली रैली होगी. उनकी जनसभाओं को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. सुबह से ही बीजेपी नेता और कार्यकर्ता रैली स्थल पर पहुंचने लगे हैं. नड्डा सबसे पहले गोह विधानसभा क्षेत्र में स्थित हसनपुरा उच्च विद्यालय के मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे. इसके बाद वे पातेपुर के उच्च विद्यालय मैदान में जनता को संबोधित करेंगे.

नड्डा आज शाम को राजधानी पटना में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक भी कर सकते हैं. वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम को बिहार पहुचेंगे और कल यानी 24 अक्टूबर को सीवान और बक्सर में सार्वजनिक रैलियों को संबोधित करेंगे. इसके बाद वे 25 अक्टूबर को नालंदा, मुंगेर और खगड़िया में रैलियां करेंगे. शाह के साथ पीएम मोदी भी शुक्रवार को एनडीए के लिए प्रचार करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार (24 अक्टूबर) से बिहार में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे. इस दिन वह सबसे पहले समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम जाएंगे, जहां भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. इसके बाद समस्तीपुर और बेगूसराय में जनसभाओं को संबोधित करेंगे.

बता दें कि बिहार में दो चरणों में मतदान होगा पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को. वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी. इस बार एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई को प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी त्रिकोणीय बना रही है. पीके के कार्यक्रमो में उमड़ रहा जनसैलाब दोनों गठबंधनों की नींद उड़ा रहा है. इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी बड़ा खेला कर सकती है.

