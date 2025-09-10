'PM मोदी बड़े भाई, नीतीश कुमार छोटे भाई', BJP प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान

Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जी मीडिया ने पटना में एक चुनावी शो किया. इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल आए. दिलीप जायसवाल से सवाल जवाब किया गया. दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार के लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जिस तरह से विकास के काम हुए हैं, एक लंबी लकीर खींची गई है, उससे लगता नहीं कि विपक्ष विकास के मुद्दे पर कोई चर्चा करने की स्थिति में है.जनता सरकार को इसलिए चुनती है कि राज्य का विकास हो.

वहीं, जब दिलीप जायसवाल से पूछा गया कि चुनाव लड़ने के लिए हर तरीके अपनाए जाते हैं, मुद्दा एसआईआर का भी हो सकता है, देशव्यापी आंदोलन में बदला गया, धांधली का आरोप. इस पर उन्होंने कहा कि आपने देखा, जब एसआईआर को लेकर बिहार की धरती पर कुछ लोग यात्रा कर रहे थे, एक भी मतदाता एसआईआर के खिलाफ नहीं था. कोई भी राजनीतिक दल जब यात्रा निकालेगा, तो उनके कार्यकर्ता निश्चित रूप से आएंगे. पूरी यात्रा में दल के लोग यात्रा में मौजूद रहे. किसी मतदाता का कोई रोष या किसी भी तरह का बयान नहीं आया.

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी यात्रा से जाते ही सैर सपाटा पर निकल गए. कितने गंभीर थे वो. पहली बार देख रहा हूं कि एनडीए का जो कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, उसमें ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आतीं. अगर एसआईआर का माहौल होता तो उसके नेता सैर सपाटे पर नहीं जाते.

इस शो के दौरान बीजेपी नेता से सवाल किया गया है कि आधी आबादी नीतीश कुमार से प्रभावित होती हैं, क्या महिलाएं भी अब बंट गई हैं? इस पर उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नीतीश कुमार जी ने जो काम किया, मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य राज्य में इतनी तेजी से सशक्तिकरण हुआ होगा. पुलिसिंग को ही ले लीजिए, महिलाएं अब रायफल लेकर तैनात रहती हैं. बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है. जीविका दीदी योजना को पूरे देश ने एडॉप्ट किया. पूरे बिहार में एक क्रांति हुई है. जो क्रांति जीविका दीदी के द्वारा पूरे बिहार में हुआ है, उसका कोई जवाब नहीं है. जिस बिहार की महिलाएं 2005 से पहले घर से निकलने से डरती थीं, आज बिहार की महिलाओं का सोच बदली है. उनको देखने का नजरिया बदला है. आज बिहार की महिलाएं अपने काम से ध्यान खींच रही हैं. पौने 3 करोड़ जीविका दीदियों के लिए 15 साल से नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आगे कहा कि 2025 का चुनाव एनडीए चुनाव लड़ रही है. हम चट्टानी एकता के साथ एनडीए सरकार ने जो काम किया है, उसको लेकर वोटरों के पास जाएंगे. हमारा संगठन जितना जमीन के नीचे होता है, उतना उपर होता है. हमारे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं. एक एक एनडीए प्रत्याशी को जिताने का काम कर रहे हैं. 2025 में एक नया फॉर्मूला आया है. बड़े भाई मोदी जी वहां हैं, नीतीश जी यहां हैं. देश के स्तर पर नरेंद्र मोदी जी हैं और बिहार में नीतीश जी हैं. नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की जोड़ी पूरे देश भर के लिए है. आने वाले बिहार के चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने जा रहे हैं.

दिलीप जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार जी एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं. उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं. कोई भाजपा, जेडीयू नहीं, केवल एनडीए चुनाव लड़ेगी. यह फैसला केंद्रीय नेतृत्व लेने वाला है. वहां एनडीए के सभी दल बैठेंगे. गठबंधन के नेताओं के मन में एक ही विचार है कि एनडीए चुनाव लड़ेगा और एनडीए की ही सरकार बनेगी. उन्होंने आगे कहा कि चिराग पासवान जी बहुत ही मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़े हैं. कल उपराष्ट्रपति का चुनाव था. आपने देखा होगा कि इंडिया ब्लॉक के भ्रमजाल के बाद भी जिस तरह से एनडीए प्रत्याशी की विजय हुई, पूरा देश इस बात को समझ गया है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत ही मजबूती है. जिस तरह से मोदी जी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, वो इस देश में चलने वाला नहीं है.

बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि राजनीतिक दल आपस में आरोप प्रत्यारोप का काम करते हैं. हम मां बाप को नहीं बदल सकते. अपने गुरु को नहीं बदल सकते. सरकार व्यवस्था से चलती है. एक व्यवस्था के तहत आज जो सरकार चल रही है, उसके खिलाफ विपक्ष माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है. एनडीए सरकार सभी लोग मिल जुलकर विकसित राज्य बनाने का सपना पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी सोशल इंजीनियर हैं. साफ सुथरी छवि है. विपक्ष में भी साहस नहीं है कि वह नीतीश कुमार पर सवाल उठा सके. भाजपा के चेहरे की बात तब आती, जब एनडीए में ऐसी बात हो. भ्रष्टाचार को जब डिफाइन कीजिएगा तब लगेगा कि बिहार के भ्रष्टाचार की जब चर्चा होती है तब यहां बहुत सुधार हुआ है. आप दो महीने का ही अखबार उठाकर देख लीजिए, कोई भी बच नहीं पा रहा है. कानून का राज है. रोज ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों पर कार्रवाई की जा रही है.

दिलीप जायसवाल ने कहा कि एक सपना देखा था राजद और कांग्रेस ने. हमारे यहां महिलाओं को गांव गांव में जाकर भ्रम फैलाने का प्रयास किया माई बहिन योजना के नाम पर. नीतीश जी ने कहा, तुम्हारी सरकार तो आने वाली नहीं, चुनाव से पहले 10 हजार रुपये हर महिला के अकाउंट में डालेंगे.

