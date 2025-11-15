Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3004763
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Politics: बिहार चुनाव के बाद BJP का सफाई अभियान शुरू! आरके सिंह को दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता

BJP Action On RK Singh: आरके सिंह पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव के दौरान पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ काम किया और सार्वजनिक रूप से कुछ ऐसे बयान दिए जो गठबंधन और पार्टी के हितों के विरुद्ध थे. इसके चलते उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Nov 15, 2025, 12:52 PM IST

Trending Photos

आरके सिंह
आरके सिंह

BJP Action On RK Singh: बिहार चुनाव समाप्त होते ही बीजेपी ने सफाई अभियान शुरू कर दिया है और पार्टी में बागी तेवर रखने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी है. इसकी शुरुआत पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह से हुई है. पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण बीजेपी ने आरके सिंह को तत्काल प्रभाव से पार्टी से बाहर कर दिया है. उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित किया गया है. माना जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व ने उनकी गतिविधियों को अनुशासनहीनता मानते हुए यह सख्त फैसला लिया, ताकि संगठन में एक कड़ा संदेश दिया जा सके. आरके सिंह पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव के दौरान पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ काम किया और सार्वजनिक रूप से कुछ ऐसे बयान दिए जो गठबंधन और पार्टी के हितों के विरुद्ध थे.

खबर अपडेट हो रही है...

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

bihar chunav 2025BJPRK Singh

Trending news

bihar chunav 2025
बिहार चुनाव के बाद BJP का सफाई अभियान शुरू! आरके सिंह को पार्टी से बाहर किया
bihar chunav 2025
असदुद्दीन और मायावती के लिए आई खुशखबरी, तो बिहार की जनता ने 'पीके' को क्यों रुलाया?
bihar chunav 2025
इस बार भी CM बनने के बाद भी इन 2 मुख्यमंत्रियों का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे नीतीश
bihar chunav 2025
वो एक सीट जहां मोदी-नीतीश लहर के बीच भी पलट गई बाजी! 30 वोट 'कांटे' की तरह चुभे
Jharkhand Foundation Day
'वनांचल' से कैसे बना झारखंड? जानिए क्या है इसका शाब्दिक अर्थ
JDU
'लालू-धृतराष्ट्र, राबड़ी- गांधारी तो तेजस्वी-दुर्योधन', JDU का RJD पर पोस्टर अटैक
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में देर रात घर में आग, एक ही परिवार के पांच लोगों की दर्दनाक मौत
bihar chunav 2025
2 सीटें और कम हो जातीं तो तेजस्वी के लिए हो जाता बड़ा संकट, ये पद भी हाथ से चला जाता
bihar chunav result
समधन की सियासी धमक! जीतन राम मांझी के बेटे की सास बनीं विधायक
bihar chunav 2025
NDA की जीत और महागठबंधन की हार के 10 बड़े फैक्टर, पढ़ें बिहार चुनाव की गहन समीक्षा