Bihar Politics: बिहार चुनाव के बाद BJP का सफाई अभियान शुरू! आरके सिंह को दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता

BJP Action On RK Singh: आरके सिंह पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव के दौरान पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ काम किया और सार्वजनिक रूप से कुछ ऐसे बयान दिए जो गठबंधन और पार्टी के हितों के विरुद्ध थे. इसके चलते उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है.
Trending Photos
BJP Action On RK Singh: बिहार चुनाव समाप्त होते ही बीजेपी ने सफाई अभियान शुरू कर दिया है और पार्टी में बागी तेवर रखने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी है. इसकी शुरुआत पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह से हुई है. पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण बीजेपी ने आरके सिंह को तत्काल प्रभाव से पार्टी से बाहर कर दिया है. उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित किया गया है. माना जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व ने उनकी गतिविधियों को अनुशासनहीनता मानते हुए यह सख्त फैसला लिया, ताकि संगठन में एक कड़ा संदेश दिया जा सके. आरके सिंह पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव के दौरान पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ काम किया और सार्वजनिक रूप से कुछ ऐसे बयान दिए जो गठबंधन और पार्टी के हितों के विरुद्ध थे.
खबर अपडेट हो रही है...