बिहार में गृह मंत्रालय लेने में बीजेपी को लग गए 20 साल, मुख्यमंत्री की कुर्सी अभी दूर है

बिहार में भाजपा इस बात के लिए गर्व कर सकती है कि अब उसके पास गृह मंत्रालय होगा. मतलब, मुख्यमंत्री पद की ओर वह धीरे धीरे कदम बढ़ा चुकी है. अब 20 साल में गृह मंत्रालय पा लिया तो निश्चित रूप से आने वालों समय में वह मुख्यमंत्री की कुर्सी भी हासिल करना चाहेगी.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है. विभागों के बंटवारे में सबसे खास बात यह है कि इस बार गृह मंत्रालय भाजपा के खाते में आ गया है और यह जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को दी गई है. इस तरह, 20 साल बाद नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय भाजपा को देने का फैसला किया है. इससे पहले, नीतीश कुमार भाजपा के खाते में सबसे बड़े मंत्रालय के रूप में वित्त यानी खजाने की चाभी सौंप देते थे. अब पहली बार बीजेपी असलियत में सरकार में नंबर 2 की भूमिका में आ गई है, क्योंकि गृह मंत्री सभी प्रशासनिक और पुलिस अफसरों के बॉस के रूप में काम करते हैं और सभी अधिकारी उनको रिपोर्ट करते हैं, लिहाजा भाजपा 20 साल बाद अब गृह मंत्रालय, नीतीश कुमार से हासिल कर पाई है. दूसरी ओर, मुख्यमंत्री पद की कुर्सी भाजपा के लिए अब भी दूर की कौड़ी दिख रही है.
24 नवंबर, 2005 को जब नीतीश कुमार ने दूसरी बार शपथ लेकर सरकार बनाई थी, तब सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम बने थे और उनको वित्त मंत्री बनाया गया था. उस समय भी नीतीश कुमार ने गृह विभाग अपने पास रखा था. उसके बाद नीतीश कुमार ने 9 बार सरकार बनाई, लेकिन गृह मंत्रालय अपने पास ही रखा था.
यहां तक कि जब कुछ माह के लिए जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री बनाए गए थे, तब भी नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के ही खाते में रखने के निर्देश दिए थे. यहां तक कि 2020 में भी भाजपा बड़े भाई की हैसियत से गृह मंत्रालय अपने खाते में देने को कहा था, लेकिन तब नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया था कि अगर मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तब गृह विभाग के साथ ही बनूंगा.
भाजपा ही नहीं, जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ जाकर सरकार बनाई थी, तब भी गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के साथ ही रहा. लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने काफी जोर लगाया, लेकिन नीतीश कुमार टस से मस नहीं हुए और अंत में उनकी ही चली और गृह मंत्रालय किसी के खाते में नहीं गया.
अब, चूंकि गृह विभाग भाजपा के जिम्मे आ गया है, लिहाजा वह अपना पावर दिखा सकती है. सम्राट चौधरी अकसर बिहार में योगी मॉडल की बात करते रहे हैं. अब चूंकि उनके पास गृह मंत्रालय आ गया है, तो देखना है कि बिहार में योगी मॉडल दिखता है या नहीं.