बिहार में भाजपा ने किया कटाक्ष, कहा-कांग्रेस के लिए 'मेवा ही संगठन' हैं
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2927329
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

बिहार में भाजपा ने किया कटाक्ष, कहा-कांग्रेस के लिए 'मेवा ही संगठन' हैं

Bihar Politics: बिहार भाजपा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्य आगमन का स्वागत करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. भाजपा नेताओं ने कहा कि शाह की अध्यक्षता में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तृत रणनीति तैयार होगी. भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर चल रहे सेवा कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए कांग्रेस पर मेवा ही संगठन चलाने का आरोप लगाया.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Sep 18, 2025, 05:20 PM IST

Trending Photos

बीजेपी
बीजेपी

Bihar Politics: बिहार भाजपा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्य आगमन पर खुशी जाहिर की. इस दौरान भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. भाजपा नेताओं ने कहा कि निश्चित तौर पर अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के संबंध में विभिन्न बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा होगी. इस बैठक में यह फैसला किया जाएगा कि आगामी दिनों में क्या-क्या कदम उठाए जाने हैं.

भाजपा सांसद गोपाल प्रसाद सिंह ने कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हमारे बीच आए हैं. वे पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे और उन्हें बताएंगे कि कैसे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में क्या-क्या कदम उठाने हैं. इस दिशा में अमित शाह पार्टी के कार्यकर्ताओं को विधिवत रूप से प्रशिक्षित करेंगे. भाजपा एमएलसी जीवन कुमार ने कहा कि अमित शाह के आगमन से हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में उमंग और जोश का माहौल है. निश्चित तौर पर इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता है कि अमित शाह जब हमारे बीच में आते हैं तो कार्यकर्ताओं को कुछ ऐसा बता के जाते हैं जिससे उन्हें उनके राजनीतिक जीवन में बड़ा फायदा मिलता है.

ये भी पढ़ें: 'हाइड्रोजन बम' फुस्स', राहुल गांधी पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का पलटवार

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर समस्त बिहार में कई प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं. कहीं पर रक्तदान दान शिविर का आयोजन किया जा रहा है तो कहीं पर कोई अन्य कार्यक्रम. इन तमाम गतिविधियों से हम लोगों के बीच में यह संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि 'सेवा ही संगठन' है. हालांकि कांग्रेस में ऐसा नहीं है.वहां पर 'मेवा ही संगठन' जैसे सिद्धांतों के अनुरूप काम किया जाता है. इससे कांग्रेस को कुछ भी अर्जित होने वाला नहीं है.

सांसद विवेक ठाकुर ने भी अमित शाह के आगमन पर खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि अमित शाह पार्टी के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देंगे और उन्हें राजनीति की मूल बातें बताएंगे. उन्होंने कांग्रेस को 'विकास विरोधी पार्टी' बताया और कहा कि इस पार्टी के देश के विकास से कोई लेना देना नहीं है. इस पार्टी ने हमेशा से ही विकास का विरोध किया है. इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता है कि इस देश में सही मायने में विकास पर सार्थक चर्चा 2014 के बाद ही हुई है और मैं एक बात दावे के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे देश में इसी तरह से विकास के काम होते रहेंगे.
इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar politics news

Trending news

Muzaffarpur News
'कुलपति महिलाओं से करते हैं भेदभाव', विश्वविद्यालय में छात्र संगठनों का धरना
patna news
Patna News: पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल, मरीजों की बढ़ी मुश्किलें
Jharkhand ATS
झारखंड में आतंकी दानिश के ठिकाने पर दिल्ली पुलिस की रेड, विस्फोटक पदार्थ बरामद
Bihar News
'हाइड्रोजन बम' फुस्स', राहुल गांधी पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का पलटवार
amit sah
NDA जितना मजबूत होगा बिहार उतना ही समृद्ध होगा : अमित शाह का बड़ा बयान
bihar chunav 2025
अमित शाह-CM नीतीश की मुलाकात में सुलझा NDA में सीट शेयरिंग का गुणा-गणित, यहां देखें
amit shah
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चुनावी रणनीति पर चर्चा
Bhojpuri news
'वो 3 बजे की रात मैं कभी नहीं भूलूंगी', वन्नू दी ग्रेट का मिराज को लेकर बड़ा खुलासा
Sanjay Jaiswal
'पढ़ने-लिखने में थोड़ा कमजोर, H₂O को H₂ समझ बैठे...', राहुल गांधी पर BJP का तंज
Bhojpuri news
'तुम मेरी बीवी हो, ढाई साल संबंध बनाया', भोजपुरी एक्ट्रेस का मनी मिराज पर आरोप
;