'बिहार में इज्जत नहीं मिल रही, फिर भी जा रहे', सीएम हेमंत पर बीजेपी का तगड़ा प्रहार

Jharkhand Politics: बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी झारखंड में भी देखी जा रही है. जब झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तैयारी के साथ बिहार के चुनावी मैदान में उतरने की रणनीति बना रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये दवा है कि बिहार में हम न सिर्फ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, बल्कि महागठबंधन में मजबूत भूमिका भी निभाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस दावे को इंडिया गठबंधन का तो समर्थन मिल रहा है, लेकिन बीजेपी हमलावर है.

झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि तस्वीर बहुत साफ है, हम लोग वहां गए हैं हम लोग वहां मिलकर चुनाव लड़ेंगे, हम लोगों ने अपनी चाहत बता दी है. विधानसभा सीट बताया है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे दल हैं, मुख्य रूप में वहां राजद है. यहां हमारे साथ ही राजद है, माले है और कांग्रेस है, जिन दलों का नेतृत्व है उनको सूचना हम लोगों ने एकत्रित करके आगे बढ़ाया है. निश्चित तौर पर हम बिहार में चुनाव लड़ेंगे नहीं बल्कि वहां की जीत में हम कारगर भूमिका भी निभाएंगे.

बीजेपी ने विकास प्रीतम ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में जाने का प्रयास कर रहा है, उनको वहां पर वैसी इज्जत तो मिल नहीं रही है, खुद ही जा रहे है और खुद ही आ रहे है, जितनी सीट वह वहां पर मांग रहे है. वहां कोई देने को तैयार नहीं है, उसके बावजूद भी वह अगर जाना चाहते हैं तो जाएं उनका स्वागत है, लेकिन वह एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनको अगर वहां सम्मान मिलता है तभी वहां जाएं. अगर उनको उचित सम्मान वहां पर नहीं मिल रहा है, तो मेरा सलाह रहेगा कि वह झारखंड के इज्जत की रक्षा करें और ना जाएं.

कांग्रेस ने कहा कि इंडिया गठबंधन का अहम हिस्सा है. झामुमो और जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें झामुमो की महत्वपूर्ण भूमिका है. आने वाले विधानसभा चुनाव जो बिहार में होने है, झामुमो ने कुछ अपनी दावेदारी पेश की है तो स्वाभाविक तौर पर इंडिया गठबंधन में इसकी चर्चा होगी और जो हमारा सिर्फ नेतृत्व है जब सीट शेयरिंग करेंगे तो उसमें जो JMM का जनाधार है उसके अनुसार उनको वहां की भूमिका दी जाएगी. रही बात भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी हमारी चिंता ना करें, हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और उन्हें बिहार की धरती से बेदखल करेंगे.

रिपोर्ट: धीरज ठाकुर

