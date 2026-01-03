Advertisement
'चिट्ठी न कोई संदेश ना जाने कौन सा देश, कहां तुम चले गए', कुछ इस अंदाज में BJP ने तेजस्वी के गायब रहने पर साधा निशाना

Bihar Poster War: बिहार बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा. तेजस्वी यादव की तस्वीर के साथ एक पोस्ट शेयर कर लिखा, 'बीता साल, लेकिन जारी है लापता की तलाश.'

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 03, 2026, 01:33 PM IST

Bihar Poster War: नए साल की शुरुआत के साथ ही बिहार में एक बार फिर पोस्टर वार भी शुरू हो गया है. बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद RJD नेता तेजस्वी यादव के गायब होने पर सवाल उठाया है. ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष पर गायब रहने का आरोप लगाया हो. इससे पहले भी बीजेपी चुनाव परिणाम आने के बाद तेजस्वी यादव पर हार का सामना करने के बजाय यूरोप में छुट्टी बिताने का आरोप लगा चुकी है. बीजेपी का कहना है कि इस समय बिहार में कई मुद्दे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की आवाज कही सुनाई नहीं दे रही है.

'बीता साल, लेकिन जारी है लापता की तलाश'
बिहार बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर तंज कसते हुए लिखा, 'बीता साल, लेकिन जारी है लापता की तलाश!' पोस्टर में लिखा है- नाम तेजस्वी यादव, उम्र 36 साल. पहचान- चारा घोटाला के दोषी लालू के छोटे पुत्र. साथ ही बिहार बीजेपी ने फिल्म दुश्मन के मशहूर गीत की पंक्तियां भी लिखी हैं- चिट्ठी न कोई संदेश ना जाने कौन सा देश, कहां तुम चले गए. बता दें कि पोस्टर में तेजस्वी की पहचान चारा घोटाले के दोषी लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे के रूप में की दिखाई गई है.

तेजस्वी के गायब होने पर सियासत
तेजस्वी यादव के ग़ायब होने को लेकर बिहार में सियासत तेज है, RJD प्रवक्ता एजाज़ अहमद ने कहा,  'BJP के नेता तेजस्वी यादव को गरीबों के दिल में खोजे, 202 सीट जीतने के बाद भी NDA के नेताओं को बिहार की जनता का विश्वास नहीं मिल रहा.' वही, बिहार कांग्रेस प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन ने कहा कि नीतीश कुमार जानते हैं उनका मुख्यमंत्री का यह अंतिम कार्यकाल है, BJP उनको सत्ता से हटाना चाहती है. सत्ता पक्ष को अगर लग रहा है कि विपक्ष के लोग घर में बैठे हैं तो उनको बता देते हैं कि लगातार हम सड़क पर है.

रिपोर्ट: निषेद कुमार

