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बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक: BJP का बड़ा एक्शन प्लान, बाढ़ राहत के लिए मंत्रियों को जिला कैंप का निर्देश

बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक सोमवारी को हुई. बैठक में प्रभारी मंत्रियों को अलग-अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई है. इसकी जानकारी बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने दी. उन्होंने बताया कि बिहार में आई बाढ़ को लेकर भी सरकार और संगठन पूरी तरह सक्रिय हैं.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 07, 2026, 10:45 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 10:45 PM IST
बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक: BJP का बड़ा एक्शन प्लान, बाढ़ राहत के लिए मंत्रियों को जिला कैंप का निर्देश
Image Credit: बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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