/बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक: BJP का बड़ा एक्शन प्लान, बाढ़ राहत के लिए मंत्रियों को जिला कैंप का निर्देश

बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक समाप्त हो गई. 2 घंटे 30 मिनट तक चली इस बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत पार्टी के सभी विधायक मौजूद रहे. 7 सितंबर, 2026 दिन सोमवार को इस बैठक का आयोजन किया गया. सीएम सम्राट चौधरी ने बीजेपी कोटे के सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने-अपने जिलों में कैंप करने का निर्देश दिया. साथ ही जितने भी विधायक, सांसद और MLC हैं, उन्हें अपने-अपने विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में कैंप करने और जनता के बीच बने रहने का निर्देश दिया गया. खासकर बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों को कहा गया है.