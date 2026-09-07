/बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक: BJP का बड़ा एक्शन प्लान, बाढ़ राहत के लिए मंत्रियों को जिला कैंप का निर्देश

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बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक समाप्त हो गई. 2 घंटे 30 मिनट तक चली इस बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत पार्टी के सभी विधायक मौजूद रहे. 7 सितंबर, 2026 दिन सोमवार को इस बैठक का आयोजन किया गया. सीएम सम्राट चौधरी ने बीजेपी कोटे के सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने-अपने जिलों में कैंप करने का निर्देश दिया. साथ ही जितने भी विधायक, सांसद और MLC हैं, उन्हें अपने-अपने विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में कैंप करने और जनता के बीच बने रहने का निर्देश दिया गया. खासकर बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों को कहा गया है.
वहीं, बैठक से निकलते समय बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं, विधायकों और पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे गांवों और गरीबों के बीच जाएं और केंद्र एवं राज्य सरकार की कई जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने का काम करें. सरकार की योजनाएं केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका वास्तविक लाभ गरीब और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करना संगठन के कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेदारी है.
उन्होंने कहा कि मैं स्वयं पिछले तीन-चार दिनों से बेगूसराय में लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा ले रहा हूं. अपने क्षेत्र दानापुर के दियारा इलाके में भी जाकर लोगों की समस्याओं को देखा है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं. उन्होंने हवाई सर्वेक्षण के साथ-साथ जमीन पर जाकर भी स्थिति का जायजा लिया है. हाजीपुर में कम्युनिटी किचन का निरीक्षण कर उन्होंने भोजन की गुणवत्ता की भी जांच की.
रामकृपाल यादव ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत और भोजन की व्यवस्था में किसी तरह की कमी न रहे, इसके लिए संगठन के कार्यकर्ताओं और विधायकों को भी निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है, जहां भी कोई समस्या सामने आएगी. उसकी जानकारी सरकार तक पहुंचाई जाएगी और उसका समाधान सुनिश्चित किया जाएगा.
बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि एनडीए के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पार्टी की ओर से पूरे देश में एक महीने तक व्यापक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इन कार्यक्रमों की शुरुआत 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से होगी और 17 अक्टूबर तक यह अभियान चलेगा.
उन्होंने बताया कि इस दौरान गांव स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. सरकार की योजनाओं से लाभान्वित समाज के हर वर्ग और हर परिवार को इस अभियान से जोड़ने का प्रयास होगा. चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, पीडीएस के जरिए से मिलने वाला लाभ हो, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के माध्यम से युवाओं को मिली सरकारी नौकरी हो या मेडिकल और आईआईटी में दाखिला, सरकार की योजनाओं से लाभान्वित लोग 17 सितंबर की शाम 7 बजे अपने-अपने घरों में दीप प्रज्वलित कर प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त करेंगे.
संजय सरावगी ने कहा कि पूरे महीने करीब 13 अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. युवा मोर्चा के कार्यकर्ता देशभर में रथ यात्रा निकालेंगे. महिलाओं और बच्चों को जोड़ने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी विशेष कार्यक्रम होंगे. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अभियान के अंतिम दिन संसद से लेकर पंचायत तक करीब सवा लाख स्थानों पर तिरंगा फहराने का कार्यक्रम प्रस्तावित है. इसके साथ ही देशभर में एक साथ शंखनाद और वंदे मातरम् का गायन भी किया जाएगा. इस कार्यक्रम को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने का भी प्रयास किया जाएगा.
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के जरिए से इस पूरे अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाने की रणनीति तैयार करना है. प्रत्येक कार्यक्रम के लिए अलग-अलग बैठकें और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी. राज्य स्तर से लेकर जिला और मंडल स्तर तक लगातार कार्यशालाएं होंगी, ताकि एक महीने तक चलने वाले इन कार्यक्रमों को व्यापक जनभागीदारी के साथ सफल बनाया जा सके.
रिपोर्ट: प्रिंस कुमार कुशवाहा