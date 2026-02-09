Advertisement
Patna News: पटना एयरपोर्ट पर नितिन नवीन के स्वागत के लिए खड़े थे BJP कार्यकर्ता, बीच में घुस गया चोर तो हो गई धुनाई

Nitin Nabin Patna Visit: पटना एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक चोर को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी. बताया जा रहा है कि पार्टी कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का स्वागत करने के लिए खड़े थे. इसी दौरान उनके बीच एक चोर घुस गया, जो चोरी करने की कोशिश कर रहा था.

Written By  Nished Thakur|Edited By: K Raj Mishra|Last Updated: Feb 08, 2026, 02:25 PM IST

बीजेपी कार्यकर्ता (फाइल फोटो)
बीजेपी कार्यकर्ता (फाइल फोटो)

BJP President Nitin Nabin Patna Visit: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पटना पहुंच चुके हैं. पटना पहुंचने पर नितिन नवीन का जोरदार स्वागत किया गया है. पटना एयरपोर्ट पर बिहार बीजेपी के सीनियर नेताओं ने फूलों का बुके देकर नितिन नवीन का स्वागत किया. वहीं एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन पर फूलों की बारिश करके उनका जोरदार स्वागत किया. इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच एक चोर घुस गया, जो लोगों के पर्स चोरी करने की कोशिश कर रहा था. बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उसे धर दबोचा और धुनाई कर दी. इससे थोड़ी देर के लिए पटना एयरपोर्ट के बाहर अफरा-तफरी मच गई. हालांकि, वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने स्थिति को सामान्य किया. 

बता दें कि एयरपोर्ट से नितिन नवीन सीधे बापू सभागार पहुंचे, जहां पार्टी की ओर से उनका अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया है. अभिनंदन समारोह के बाद नितिन नवीन, जय प्रकाश नारायण के आवास चरखा समिति जाएंगे. यहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी प्रतिमा को नमन करने के बाद टेलर रोड स्थित आवास लौटेंगे. इसके बाद शाम को 4:55 बजे बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे और यहां मन की बात कार्यक्रम में बढ़िया प्रदर्शन करने वाले मंडल अध्यक्षों को सम्मानित करेंगे. 

इसके बाद नितिन नवीन, विधानमंडल दल की बैठक में उपस्थित होंगे. बीजेपी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के बाद वापस अपने आवास लौटेंगे. इसके बाद कल यानी मंगलवार (10 फरवरी) को बिहार विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेंगे.

बापू सभागार में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नितिन नवीन ने कहा कि इस सफर में कहने को बहुत को ध्यान आता है, लेकिन कभी-कभी व्यक्ति निशब्द हो जाता है. 2006 में पिता जी के निधन के बाद मैंने राजनीति की शुरुआत की थी. उस समय के अध्यक्ष दादा मोहन जी और आदरणीय राजनाथ सिंह का आशीर्वाद हमें मिला था और हमें चुनाव लड़ने का मौका मिला था. आज मैं उनसभी का आभार व्यक्त करता हूं.

