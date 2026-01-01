New Year 2026: नितिन नबीन के लिए आसान नहीं होगा नया साल, इन 5 बड़ी चुनौतियों का करना होगा सामना

Nitin Nabin New Year Challenges: पूरी दुनिया नए साल का जश्न मनाने में व्यस्त है. बिहार में भी लोग काफी धूमधाम से नए साल को सेलीब्रेट कर रहे हैं. बीजेपी के लिए साल 2025 काफी अहम रहा था, पार्टी को बिहार चुनावों में जबरदस्त सफलता हासिल हुई थी. बिहार चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बिहार भाजपा के युवा नेता और बांकीपुर के विधायक नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी. इस साल उन्हें अध्यक्ष की कुर्सी मिल सकती है. सूत्रों के अनुसार, बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट के चुनाव की प्रक्रिया 18 जनवरी से 20 जनवरी के बीच पूरी होने की उम्मीद है. पार्टी में अभी तक कार्यकारी अध्यक्ष को ही नियमित अध्यक्ष के रूप में चुना जाता रहा है. इसे देखते हुए नितिन नबीन की ताजपोशी के पूरे चांस नजर आ रहे हैं. अगर ऐसा होता है तो उनके लिए यह बड़ी जिम्मेदारी होगी, लिहाजा चुनौतियां भी बड़ी होंगी. लंबी छलांग वाली ये प्रोन्नति उनके लिए एक तरह से कांटों का ताज होगा. आज हम उन 5 बड़ी चुनौतियों के बारे में बताने जा रहें हैं, जिनका नितिन नबीन को इस साल करना पड़ सकता है.

BMC चुनाव के रूप में पहली चुनौती- महाराष्ट्र में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) का चुनाव नितिन नबीन की पहली अग्निपरीक्षा होगी. इस चुनाव में नितिन नबीन के रणनीति तैयार करने की क्षमता का लिटमस टेस्ट होगा. बता दें कि बीजेपी के नेतृत्व में महायुति गठबंधन मिलकर इस चुनाव में उतरेगा. जानकारी के मुताबिक, बीएमसी में कुल 227 सीटें में से 137 पर बीजेपी तो वहीं 90 सीटों पर शिवसेना अपने प्रत्याशी उतारेगी. वहीं महायुति में शामिल अजीत पवार की एनसीपी इस चुनाव में अकेले लड़ रही है. एनसीपी ने अभी तक 64 उम्मीदवारों की घोषणा की है. महाविकास अघाड़ी में शामिल तीनों दल (कांग्रेस, शिवसेना-यूबीटी और एनसीपी-एसपी) ने अलग-अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया है. शिवसेना यूबीटी ने मनसे के साथ हाथ मिलाया है. असम का किला बचाना- असम में इस साल मार्च-अप्रैल के करीब चुनाव हो सकता है. बीजेपी यहां लगातार दो बार से सत्ता में है, लिहाजा पार्टी के सामने एंटी इनकंबेंसी का खतरा भी मंडरा रहा है. ऐसे में नितिन नबीन के लिए असम का किला बचाना सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगा. पार्टी ने अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी है और राष्ट्रीय उपाध्क्ष विजयंत पांडा को असम का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है. उनका साथ देने की जिम्मेदारी जम्मू-कश्मीर के विधायक सुनील कुमार शर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री दर्शना बेन जारडोश को सौंपी गई है. दोनों को असम चुनाव में सह-प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है. बंगाल फतह का सपना पूरा करना- इस साल पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव भी होना है. बंगाल में बीजेपी बीते दो बार से टीएमसी को कड़ी चुनौती दे रही है, लेकिन ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर में असफल रहती है. अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक यहां अपनी पूरी ताकत झोंककर देख चुके हैं, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं कर सके हैं. लिहाजा, नितिन नबीन के कंधों पर बंगाल फतह का सपना पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी होगी. दक्षिण भारत में पार्टी को मजबूत करना- मोदी-शाह के नेतृत्व में उत्तर भारत में पार्टी ने सफलता की नई इबारत लिखी है. पूर्वोत्तर भारत में भी आज भगवा पार्टी का ही जलवा दिखता है, लेकिन दक्षिण भारत में 'कमल' की मुस्कुराहट फीकी पड़ जाती है. इस साल दक्षिण भारत के दो राज्यों- केरल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने हैं. केरल में बीजेपी तीसरी बड़ी शक्ति बनकर उभर रही है. वहीं तमिलनाडु में एआईडीएमके के साथ गठबंधन से आशा की नई किरण नजर आ रही है. हालांकि, दोनों राज्यों में पार्टी अभी तक इस पोजीशन में नहीं है कि अकेले कोई बड़ा करिश्मा कर सकती हो. राज्यों में गुटबाजियों को खत्म करना- कई राज्यों में पार्टी को अंदरूनी कलह का सामना करना पड़ रहा है. इनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्य भी शामिल हैं. यूपी में गुटबाजी का खामियाजा पार्टी को लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ चुका है. अब देखना होगा कि नितिन नबीन कैसे इन गुटबाजियों को खत्म करते हैं. इसके अलावा नितिन नबीन के कंधों पर गठबंधन की राजनीति में एनडीए को एकजुट रखने की चुनौती होगी.