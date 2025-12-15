Advertisement
अरेंज मैरिज में मिला सच्चा प्यार, पत्नी संभालती हैं घर और काम, अनूठी है नितिन नबीन और दीपमाला की प्रेम कहानी

बिहार सरकार में मंत्री और बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है. नितिन नबीन की यह नियुक्ति पार्टी संगठन में उनके बढ़ते कद और नेतृत्व पर भरोसे को दिखाती है. 

Written By  Shailendra |Last Updated: Dec 15, 2025, 11:20 AM IST

नितिन नबीन और दीपमाला की प्रेम कहानी (File Photo)
Nitin Nabin Love Story: बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का सियासी सफर और पत्नी से प्रेम को अनूठा संगम है. आमतौर पर प्रेम कहानियां शादी से पहले परवान चढ़ती हैं, लेकिन नितिन नबीन की कहानी जरा हटकर है, उनकी सच्ची प्रेम कहानी तो शादी के बाद शुरू हुई. हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, नितिन नबीन और उनकी पत्नी दीपमाला ने कहा था कि दोनों की प्रेम कहानी शादी के बाद शुरू हुई. फिर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक बार नितिन नबीन की पत्नी दीपमाला ने कहा था कि हम लोग एक टीम की तरह काम करते हैं. उन्होंने कहा था कि उन्हें पता है कि उनके पति (नितिन नबीन) के ऊपर जनता और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है. रिश्ते में आपसी विश्वास सबसे ज्यादा जरूरी है. नितिन नबीन की खुशी में ही खुशी है.

वहीं, कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया है कि नितिन नबीन को परिवार को समय नहीं देने का मलाल है. वह आगे कहते हैं कि शादी से पहले अपनी पत्नी दीपमाला से पूछा था कि मेरे लाइफ स्टाइल के बारे में जानकारी है या नहीं, तब उन्होंने कहा था कि सब भगवान पर छोड़ चुकी हूं.

बैंक अधिकारी पत्नी हैं पत्नी दीपमाला
हालांकि, जब भी काम से फुरसत मिलती है, नवीन नबीन अपनी पत्नी दीपमाला के साथ सुकून और प्रेम के दो पल बिताना नहीं भूलते. उनकी पत्नी, जो एक बैंक अधिकारी हैं, अपने पति की व्यस्तता को बखूबी समझती हैं.

बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नबीन
बिहार सरकार में मंत्री और बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है. नितिन नबीन की यह नियुक्ति पार्टी संगठन में उनके बढ़ते कद और नेतृत्व पर भरोसे को दिखाती है. नितिन नबीन के बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के बाद उनके बारे में चर्चा पूरे देश में होने लगी है. हर कोई नितिन नबीन कौन है जनना चाह रहा है.

