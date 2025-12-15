Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3041264
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Nitin Nabin News: 45 साल के नितिन नबीन की टक्कर कांग्रेस के 85 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे से होगी! देखें क्या होंगी चुनौतियां?

Nitin Nabin Future Challenges:  कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी से नितिन नबीन का मुकाबला होगा. उम्र के लिहाज से नितिन नबीन दोनों नेताओं से छोटे हैं. हालांकि, तजुर्बे के मामले में वे दोनों पर भारी पड़ सकते हैं. वे अपनी काबिलियत छत्तीसगढ़ में दिखा चुके हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Dec 15, 2025, 10:27 AM IST

Trending Photos

नितिन नबीन की टक्कर मल्लिकार्जुन खड़गे से होगी!
नितिन नबीन की टक्कर मल्लिकार्जुन खड़गे से होगी!

Nitin Nabin Vs Mallikarjun Kharge: बीजेपी ने संगठनात्मक स्तर पर रविवार (14 दिसंबर) को बड़ा परिवर्तन और बिहार की धरती से आने वाले युवा नेता नितिन नबीन को पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर दिया. नितिन नबीन अभी महज 45 साल के हैं और अबतक के सबसे युवा बीजेपी अध्यक्ष बन सकते हैं. भारतीय जनता पार्टी के इस निर्णय से साफ है कि पार्टी अब जनरेशन शिफ्ट की ओर देख रही है. बीजेपी की कमान अब एक युवा नेता के हाथों में होगी, वहीं उनका सामने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी से होगा. खरगे 85 वर्ष के हैं, जबकि राहुल गांधी 55 साल के हैं. इस तरह से नितिन नबीन इन दोनों नेताओं से छोटे हैं. जो लोग मोदी-शाह के बाद बीजेपी के डाउनफॉल की बातें कह रहे थे, उन्हें अब समझ में आ गया होगा कि पार्टी अभी से ही 2029 नहीं बल्कि उसके आगे की तैयारी में जुट गई है. आइए देखते हैं कि नितिन नबीन को कौन-कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.

ABVP से बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष तक का सफर

नितिन नबीन के पिता बिहार भाजपा के दिग्गज नेता हुआ करते थे. पिता के पदचिह्नों पर चलते हुए नितिन नबीन ने छात्र जीवन में ABVP से जुड़कर राजनीति में कदम रखा था. ABVP के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा को ज्वाइन किया और भाजयुमो के महामंत्री बने. एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी ज्वाइन की और धीरे-धीरे इस मुकाम तक पहुंचे हैं. पिता की मौत के बाद खाली हुई पटना पश्चिम सीट पर 2006 में उपचुनाव हुआ, जिसमें पार्टी ने नितिन को मैदान में उतारा और नितिन भी उस भरोसे पर खतरे उतरे. इस तरह से वे महज 26 साल की उम्र में विधायक बने थे. कायस्थ समाज पर अपनी मजबूत पकड़ के बदौलत वह पांच बार विधानसभा पहुंच चुके हैं और वर्तमान में बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री हैं. वे पीएम मोदी और अमित शाह के विश्वासपात्र नेताओं में शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

नितिन नबीन के सामने हैं ये चुनौतियां?

नितिन नबीन को ऐसे वक्त में पार्टी की कमान मिली है, जब राहुल गांधी पूरे देश में चुनाव आयोग के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे हैं और बीजेपी पर 'वोट चोरी' का आरोप लगा रहे हैं. इस मुद्दे पर राहुल गांधी का पूरा फोकस युवाओं खासकर Gen-Z पर है. यही वजह है कि बीजेपी ने दो दशक में ही तीसरी पीढ़ी के रूप में नितिन नबीन को कमान सौंप दी है. अब नितिन नबीन के सामने Gen-Z को पार्टी से जोड़ने की बड़ी चुनौती होगी. उनसे पहले अमित शाह और जेपी नड्डा ने इस काम को बखूबी करके दिखाया है. शाह ने बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाकर दिखाया है. अब इतनी बड़ी पार्टी को मैनेज करना नितिन नबीन के लिए आसान नहीं होगा. इसके अलावा आगामी कई राज्यों के चुनावों में उनकी अग्निपरीक्षा होगी. पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को कुर्सी से हटाना लक्ष्य है वहीं असम में कुर्सी बचाने की चुनौती है. यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे हिंदी भाषी प्रदेशों में अपना जनाधार जोड़े रखने की जिम्मेदारी होगी. पार्टी अभी दक्षिण भारत के राज्यों में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है. यहां नितिन नबीन के संगठनात्मक कौशल की असली परीक्षा होगी.

TAGS

nitin NabinMallikarjun KhargeBJP

Trending news

Neelkamal Singh
धुन जबरदस्त, बीट्स मस्त...वीडियो में नीलकमल सिंह-श्वेता महारा का शानदार अंदाज
Petrol-diesel rate
महंगाई के बीच बिहार वालों को राहत, पेट्रोल-डीजल सस्ता, LPG और CNG के दाम स्थिर
nitin Nabin
45 साल के नितिन नबीन की टक्कर कांग्रेस के 85 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे से होगी!
Bhojpuri news
भोजपुरी सुपरस्टार का विवादों से गहरा नाता, जानिए पवन सिंह की अनकही कहानी
Bihar Weather
बिहार में 15 दिसंबर से 'कोल्ड डे' की आशंका, कोहरे से जनजीवन अस्त-व्यस्त
nitin Nabin
नितिन नबीन को मिला छत्तीसगढ़ फतह का इनाम, देखें कैसे कांग्रेस से छीनकर लाए थे जीत
Bhojpuri news
'धमकी नहीं, सीधा AK-47 से मारेंगे', पवन सिंह के दावों पर बिश्नोई गैंग का ऑडियो वायरल
nitin Nabin
BJP में कैसे होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन? यहां जानें पूरी प्रक्रिया
Muzaffarpur News
गरीबी ने छीना पिता का साहस, तीन बेटियो संग फंदे से लटका परिवार, दो बेटे बाल-बाल बचे
Bihar Crime Bulletin
नवादा में पुलिस हिरासत से कैदी फरार, पटना में बच्ची से दुष्कर्म, पढ़े अपराध की खबरें