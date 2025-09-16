मोदीजी करेंगे बेड़ा पार... विजयपथ की आस में निकल गए भाजपा के रथ, दिखाएंगे शॉर्ट फिल्म

Bihar Chunav 2025: कल पीएम मोदी का जन्मदिन है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को पटना के गांधी मैदान से सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत कई रथों को रवाना किया. रथों में LED स्क्रीन लगी है, जिसके ज़रिए पीएम नरेंद्र मोदी के बचपन पर आधारित एक लघु फ़िल्म को प्रदर्शित किया जाएगा. ये रथ सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और लोगों को पीएम मोदी पर आधारित लघु फिल्म दिखाए जाएंगे. रथ यात्रा को रवाना करने के दौरान बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, मंत्री मंगल पांडेय, मंत्री नितिन नबीन समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे.

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस मौके पर कहा, सेवा पखवाड़ा के तहत 15 दिनों तक पूरे प्रदेश में कई कार्यक्रम चलाए जाएंगे. गांव गांव में ग़रीब बच्चों को LED के माध्यम से पीएम मोदी पर आधारित लघु फिल्म दिखाया जाएगा. रथ को नाम दिया गया है- 'चलो जीते है वैन.'

बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा, किसी का दुख हम कम कर दें, उसको जिंदगी जीना बोलते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बचपन में बहुत दुख देखा है. उनके बचपन पर आधारित फ़िल्म सभी को हर विधानसभा में रथ के माध्यम से दिखाया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों ने 70 साल तक राज किया, लेकिन गरीबों की चिंता नहीं की. आज 11 वर्षों में मोदी जी ने समाज के अंतिम पंक्ति के लोगो को मुख्यधारा में जोड़ने का काम किया है. कांग्रेसी गरीबी नहीं, बल्कि गरीबों को ही हटाने के चक्कर में थे.