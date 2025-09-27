Bochaha Vidhan Sabha Seat: मुजफ्फरपुर की बोचहा सीट पर दिलचस्प होगा मुकाबला, भाजपा के गढ़ में राजद ने उपचुनाव में लगाई थी सेंध

Bochaha Vidhan Sabha Election 2025: मुजफ्फरपुर जिले की बोचहा विधानसभा में जनता की प्रमुख मांग गंडक नदी पर पुल का निर्माण और सब्जी किसानों के लिए एक बेहतर बाजार की व्यवस्था है. इसके अलावा ग्रामीण सड़कों की बदहाल स्थिति लोगों को परेशान करती है. क्षेत्र के बच्चों और युवाओं की शिकायत है कि यहां खेल के लिए स्टेडियम तक नहीं है.

2022 के उपचुनाव में राजद उम्मीदवार अमर पासवान ने भाजपा की बेबी कुमारी को भारी अंतर से हराया था. अमर पासवान को 82,562 वोट मिले, जबकि बेबी कुमारी को केवल 45,909 वोट ही हासिल हुए. इस तरह अमर पासवान ने 36,653 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी. वहीं, तीसरे स्थान पर वीआईपी पार्टी की गीता कुमारी रहीं, जिन्हें 29,279 वोट मिले.

2020 के चुनाव में वीआईपी उम्मीदवार मुसाफिर पासवान ने जीत हासिल की थी. उन्होंने राजद के रमई राम को 11,268 वोटों से हराया था. मुसाफिर पासवान को 77,837 वोट मिले थे, जबकि रमई राम को 66,569 वोट मिले. वहीं, तीसरे स्थान पर लोजपा के अमर आज़ाद रहे, जिन्हें 8,232 वोट मिले थे.

बोचहा विधानसभा में इस बार राजद से अमर पासवान और भाजपा से बेबी कुमारी मुख्य दावेदार माने जा रहे हैं. यहां जातीय समीकरण बेहद अहम भूमिका निभाता है. यादव, पासवान, सहनी और मुस्लिम मतदाता निर्णायक स्थिति में हैं. इनके बाद भूमिहार, कुर्मी और कुशवाह मतदाता भी चुनाव परिणाम पर असर डालते हैं.

बोचहा विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,54,247 मतदाता हैं. इस विधानसभा की खासियत यह है कि इसमें शहर का भी कुछ हिस्सा शामिल है. इस वजह से यहां ग्रामीण और शहरी समस्याओं का मिला-जुला असर देखने को मिलता है.

स्थानीय लोगों की सबसे बड़ी मांग गंडक नदी पर पुल का निर्माण है, जिससे आवाजाही आसान हो सके. सब्जी किसानों का कहना है कि यदि बेहतर बाजार की सुविधा मिले तो उनकी आमदनी बढ़ सकती है. साथ ही ग्रामीण सड़कों की मरम्मत और बच्चों के लिए खेलकूद के मैदान की व्यवस्था भी उनकी प्राथमिक मांगों में शामिल है.

मुजफ्फरपुर जिले में कांटी, गायघाट, मीनापुर और बोचहा पर राजद का कब्जा है. वहीं, सकरा से जदयू विधायक हैं. कुढ़नी, औराई, बरूराज, साहेबगंज और पारू से भाजपा ने जीत दर्ज की है. कांग्रेस फिलहाल मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा पर काबिज है.

