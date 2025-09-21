Bodh Gaya Vidhan Sabha Seat: बोधगया में क्या हैट्रिक लगा पाएंगे कुमार सर्वजीत या जनता फिर बदल देगी ट्रेंड? देखें समीकरण
Bodh Gaya Vidhan Sabha Chunav 2025: बौद्ध धर्म का बड़ा केंद्र है बोधगया. 1957 में इस विधानसभा क्षेत्र को बनाया गया और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कर दिया गया. बोधगया किसी एक दल के साथ कभी बंधा नहीं रहा. वामपंथ से लेकर दक्षिणपंथ तक, बोधगया ने सभी को मौका दिया. यहां सबसे अधिक 5 बार राजद ने जीत हासिल की है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Sep 21, 2025, 06:36 AM IST

बोधगया विधानसभा सीट
Bodh Gaya Assembly Seat Profile: गयाजी जिले की बोधगया विधानसभा सीट, बौद्ध धर्म का बड़ा केंद्र है. यह स्थान बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है. गौतम बुद्ध ने इसी स्थान से बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार शुरु किया था. इसे बौद्ध धर्म की जन्मस्थली भी कह जा सकता है. यहां स्थित महाबोधि मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है. मुस्लिम आक्रांताओं ने इस क्षेत्र को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन आज भी यह स्थल बड़ा पवित्र माना जाता है. हिंदू धर्म के लिए भी यह क्षेत्र काफी पूज्यनीय है. हिंदू धर्म के लोग श्राद्ध पक्ष में यहां अपने पितरों का तर्पण करने आते हैं. 

सियासी इतिहास

 1957 में इस विधानसभा क्षेत्र को बनाया गया और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कर दिया गया. बोधगया किसी एक दल के साथ कभी बंधा नहीं रहा. वामपंथ से लेकर दक्षिणपंथ तक, बोधगया ने सभी को मौका दिया. मध्यमार्गी और समाजवादी विचारधारा के प्रत्याशी भी यहां से जीतते रहे. बोधगया में अब तक 18 बार चुनाव हो चुके हैं. राजद ने  सबसे अधिक 5 बार यहां जीत हासिल की है. भाकपा ने 3 बार, भाजपा और कांग्रेस ने दो-दो बार जीत हासिल की है. वर्तमान समय में राजद के कुमार सर्वजीत यहां के विधायक हैं. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी यहां से विधायक रह चुके हैं. कुमार सर्वजीत से पहले किसी नेता को लगातार दो बार विधायक बनने का मौका नहीं मिला था. कुमार सर्वजीत ने 2020 में बीजेपी के हरि मांझी को हराया था. 

जातीय समीकरण

यहां जातीय और सामाजिक संरचना अहम भूमिका निभाती है. यहां अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 35.72% है, जो किसी भी उम्मीदवार की जीत-हार तय करने में निर्णायक होती है. मुस्लिम मतदाता करीब 7.03% हैं, जबकि शेष वोटर अन्य पिछड़ा वर्ग और सवर्ण समुदायों में बंटे हुए हैं. विधानसभा का 92.03% वोटर गांवों से आता है और मात्र 7.97% शहरी मतदाता हैं.

bihar chunav 2025Bodh Gaya Assembly SeatGaya News

