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रोजगार मेले से युवाओं को सौगात, पत्थरबाजी पर बोले मांझी: 'कुछ लोग फूल तो कुछ लोग पत्थर बरसाते हैं'

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पत्थरबाजी की घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि जहां कुछ लोग फूलों की वर्षा करते हैं, वहीं कुछ लोग कभी-कभी दूसरी चीजें फेंक देते हैं. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 23, 2026, 04:56 PM IST

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केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी

Gaya News: गया शहर के हरिद्वार सेमिनरी स्कूल के आर्ट गैलरी ऑडिटोरियम में शनिवार (23 मई) को आयोजित रोजगार मेले में रोजगार के अवसरों के साथ-साथ राजनीति की गूंज भी सुनाई दी. इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी शामिल हुए, जहां चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए. कार्यक्रम के दौरान उन्होंने युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने को केंद्र सरकार की एक बड़ी उपलब्धि बताया और साथ ही शुक्रवार (22 मई) को उन पर हुए पत्थरबाजी की घटना को लेकर भी बेबाक जवाब दिया.

प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर में 47 जगहों पर अलग-अलग विभागों में चुने गए 51,000 से अधिक उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए. गया में भी एक रोजगार मेला आयोजित किया गया, जहां लगभग 74 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए. सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर देने की दिशा में लगातार काम कर रही है. उन्होंने बताया कि इन रोजगार मेलों के जरिए एक पारदर्शी और तेज प्रक्रिया से नियुक्तियां की जा रही हैं, जिससे युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ रहा है. मांझी ने कहा कि यह दूसरी बार है जब गया में इस जगह पर रोजगार मेला आयोजित किया गया है और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे. चुने गए उम्मीदवारों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि नौकरी मिलने के बाद युवाओं की जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है.

कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री ने पत्थरबाजी की घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान ऐसी घटनाएं कभी-कभार हो जाती हैं और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. उन्होंने कहा कि जहां कुछ लोग फूलों की वर्षा करते हैं, वहीं कुछ लोग कभी-कभी दूसरी चीजें फेंक देते हैं. उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि वह ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे. इस घटना को ज्यादा तूल न देते हुए मांझी ने कहा कि प्रशासन दोषियों की पहचान करेगा और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करेगा.

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मांझी ने बिहार की कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बयानों पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि सीएम ने कभी यह सुझाव नहीं दिया कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई उनकी जाति के आधार पर की जानी चाहिए. मांझी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती. उन्होंने बताया कि बिहार में अपराध पर लगाम लगाने के लिए लंगड़ा अभियान और शूट एट साइट जैसी कार्रवाई की जा रही है. केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ लोग जान-बूझकर आपराधिक घटनाओं को जातिगत रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है. उन्होंने दोहराया कि रेत की चोरी, जमीन माफिया की गतिविधियों और अन्य आपराधिक मामलों में शामिल लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

रिपोर्ट: जय प्रकाश कुमार

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