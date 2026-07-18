शिक्षक बहाली के चौथे चरण में दो परीक्षा की चर्चा पर सियासत, पक्ष-विपक्ष आमने-सामने

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बिहार में शिक्षक बहाली के चौथे चरण में प्रारंभिक (Pre) और मेन्स (Mains) परीक्षा कराए जाने की चर्चा के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. सरकार की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है. इसके बावजूद कुछ अभ्यर्थियों ने इस प्रस्तावित व्यवस्था का विरोध शुरू कर दिया है. सियासी दल इसमें अपना नफा-नुकसान देखते हुए अपनी-अपनी प्रतिक्रिया देने में जुट गए हैं. बीजेपी का कहना है कि अगर नई व्यवस्था छात्रों के हित में होगी, तो उससे उन्हें लाभ मिलेगा. वहीं, राजद और कांग्रेस का कहना है कि इस नई व्यवस्था से छात्रों को परेशान किया जा रहा है.
बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि अगर सरकार छात्र हित में कोई फैसला लेती है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर बनाने और योग्य अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है. अगर नई व्यवस्था छात्रों के हित में होगी तो उससे उन्हें लाभ मिलेगा. इस पर जेडीयू ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है.
जेडीयू प्रवक्ता चंदन सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी का कहना है कि छात्रों को अनावश्यक रूप से चिंतित होने की जरूरत नहीं है. अगर अभ्यर्थियों की कोई आपत्ति या सुझाव मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के संज्ञान में आता है, तो सरकार उस पर गंभीरता से विचार करेगी.
दूसरी ओर, राजद ने इस प्रस्तावित व्यवस्था का विरोध करते हुए कहा कि अब तक शिक्षक बहाली की सभी परीक्षाएं एक ही चरण में हुई हैं. राजद प्रवक्ता शक्ति यादव का आरोप है कि सरकार भर्ती प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से लंबा करना चाहती है और इससे अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा.
उन्होंने कहा कि आरएसएस-बीजेपी के लोग को शामिल करना चाहती है. इधर, कांग्रेस ने भी सरकार पर निशाना साधा. कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर का कहना है कि सरकार शिक्षक बहाली को लेकर गंभीर नहीं है और नई व्यवस्था से छात्रों को परेशान किया जा रहा है.