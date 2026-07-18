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शिक्षक बहाली के चौथे चरण में दो परीक्षा की चर्चा पर सियासत, पक्ष-विपक्ष आमने-सामने

Bihar News: BPSC परीक्षा पैटर्न में बदलाव किए जाने की खबरों के बीच सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है. बीजेपी का कहना है कि अगर नई व्यवस्था छात्रों के हित में होगी, तो उससे उन्हें लाभ मिलेगा. वहीं, राजद और कांग्रेस का कहना है कि इस नई व्यवस्था से छात्रों को परेशान किया जा रहा है.

Written BySunny KumarEdited By:K Raj Mishra
Published: Jul 18, 2026, 03:04 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 03:04 PM IST
शिक्षक बहाली के चौथे चरण में दो परीक्षा की चर्चा पर सियासत, पक्ष-विपक्ष आमने-सामने
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीरSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Sunny Kumar

Sunny Kumar

सन्नी कुमार पिछले तीन वर्षों से पटना में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं. मुख्य रूप से राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके साथ ही शिक्षा, खेल, स्पेशल स्टोरी और पुलिस मुख्यालय से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं. Z Bihar-Jharkhand के साथ जुड़े हुए हैं.
 
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