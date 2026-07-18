शिक्षक बहाली के चौथे चरण में दो परीक्षा की चर्चा पर सियासत, पक्ष-विपक्ष आमने-सामने

बिहार में शिक्षक बहाली के चौथे चरण में प्रारंभिक (Pre) और मेन्स (Mains) परीक्षा कराए जाने की चर्चा के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. सरकार की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है. इसके बावजूद कुछ अभ्यर्थियों ने इस प्रस्तावित व्यवस्था का विरोध शुरू कर दिया है. सियासी दल इसमें अपना नफा-नुकसान देखते हुए अपनी-अपनी प्रतिक्रिया देने में जुट गए हैं. बीजेपी का कहना है कि अगर नई व्यवस्था छात्रों के हित में होगी, तो उससे उन्हें लाभ मिलेगा. वहीं, राजद और कांग्रेस का कहना है कि इस नई व्यवस्था से छात्रों को परेशान किया जा रहा है.