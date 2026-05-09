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TRE-4 अभ्यर्थियों के प्रदर्शन मामले में बड़ी कार्रवाई, छात्र नेता दिलीप कुमार समेत 4 नामजद और 5000 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज

TRE-4 Student Protest News: BPSC के TRE-4 अभ्यर्थियों के प्रदर्शन मामले में पटना पुलिस ने छात्र नेता दिलीप कुमार समेत 4 के खिलाफ नामजद और 5 हजार अज्ञात छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. इन सभी को जेल भेजने की तैयारी हो रही है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: May 09, 2026, 12:41 PM IST

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प्रतीकात्मक तस्वीर (Gemini AI)
प्रतीकात्मक तस्वीर (Gemini AI)

BPSC TRE-4 Student Protest News: BPSC अभ्यर्थियों के प्रदर्शन मामले में अब बड़ा एक्शन हुआ है. पटना पुलिस ने इस मामले में छात्र नेता दिलीप कुमार समेत 4 के खिलाफ नामजद और 5 हजार अज्ञात छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. सभी के खिलाफ पटना के गांधी मैदान पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुई है. पुलिस का कहना है कि प्रशासन के साथ लगातार वार्ता के बावजूद अभ्यर्थियों ने कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ी और यातायात को बाधित करने का काम किया है. पुलिस अब इस मामले में छात्र नेता दिलीप कुमार और तीन अन्य छात्रों को जेल भेजने की तैयारी कर रही है. बता दें कि सभी को शुक्रवार (8 मई) को हुए प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया था.

BPSC के TRE-4 की बहाली का विज्ञापन निकाले जाने को लेकर शुक्रवार (8 मई) को राजधानी पटना में हजारों की संख्या में युवक और युवतियों ने जेपी गोलंबर पर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों को धरनास्थल से हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें कई छात्रों को चोटें आई हैं. इस दौरान छात्र नेता दिलीप कुमार ने बताया कि टीआरई-4 के लिए आयोग लगातार झूठ बोल रहा है. 13 लाख से अधिक छात्रों को गुमराह किया जा रहा है.

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उन्होंने कहा कि बार-बार विज्ञापन जारी करने के लिए नई तिथि बताई जा रही है. साल 2024 से अधियाचना मिलने की बात की जा रही है. वहीं प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी सुमित कुमार ने बताया कि वह शांतिपूर्व यहां इकट्ठा हुए थे, पुलिस ने उनपर लाठीचार्ज कर दिया. बहुत से छात्रों को चोट लगी है, लड़कियों को भी मारा गया है. हम बस ये चाहते हैं कि TRE4 का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी हो. 

बता दें कि बिहार में दो दिन पहले यानी (गुरुवार, 7 मई) को ही सम्राट कैबिनेट का विस्तार हुआ और मिथिलेश तिवारी बिहार के नए शिक्षा मंत्री बने हैं. ऐसे में मिथिलेश तिवारी के सामने TRE 4 अभ्यर्थियों की मांग पूरा करना एक बड़ी चुनौती होगी.

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