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जुलाई में ही जारी होगी बीपीएससी टीआरई 4 की अधिसूचना, विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में बोले शिक्षा मंत्री

अच्छी बात यह रही कि बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन ज्यादातर विधायकों के सवाल शिक्षा, अध्यापकों की कमी, स्कूल भवन, स्कूलों के संसाधन और कंप्यूटरीकरण से संबंधित थे. अगर शिक्षा को लेकर ऐसे ही सवाल उठते रहे तो ही इसमें सुधार की गुंजाइश बन सकती है.

Written ByRAJNISHEdited By:Sunil MIshra
Published: Jul 21, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 02:24 PM IST
जुलाई में ही जारी होगी बीपीएससी टीआरई 4 की अधिसूचना, विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में बोले शिक्षा मंत्री
Image Credit: बिहार विधान भवन (File Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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