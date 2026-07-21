/जुलाई में ही जारी होगी बीपीएससी टीआरई 4 की अधिसूचना, विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में बोले शिक्षा मंत्री

बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सत्र के दूसरे दिन राष्ट्रीय जनता दल के विधायक गौतम कृष्ण ने शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया और कैलेंडर को लेकर सवाल पूछा. उन्होंने यह भी पूछा कि बीपीएससी TRE-4 को लेकर भी पूछा कि अधिसूचना कब जारी होगी. इस पर शिक्षा मंत्री मिथलेश तिवारी ने जवाब देते हुए कहा कि बीपीएससी TRE-4 के लिए जुलाई में ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी. उसके बाद जेडीयू की शालिनी मिश्रा ने पूछा, मात्र 20 प्रतिशत कर्मचारियों के सहारे विश्वविद्यालयों में समय से काम कैसे पूरे होंगे? इस पर उच्च शिक्षा मंत्री लखेंद्र पासवान ने कहा कि जल्द नियुक्ति की जाएगी. इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग से अनुरोध किया गया है. फिर जेडीयू के श्याम रजक ने पूछा, आंबेडकर आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों के 62 फीसदी पद रिक्त हैं. ऐसे में छात्रों को कैसे शिक्षा मिल पाएगी? मंत्री लखेंद्र पासवान ने जवाब देते हुए कहा कि बहाली के लिए लिखा गया है. श्याम रजक ने टाइमलाइन पूछा तो मंत्री ने कहा कि बीपीएससी को करना है. बीपीएससी को याचना भेजी गई है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि एक महीने में प्रतिनियुक्ति के आधार पर व्यवस्था करा दी जाएगी.