/जुलाई में ही जारी होगी बीपीएससी टीआरई 4 की अधिसूचना, विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में बोले शिक्षा मंत्री

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बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सत्र के दूसरे दिन राष्ट्रीय जनता दल के विधायक गौतम कृष्ण ने शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया और कैलेंडर को लेकर सवाल पूछा. उन्होंने यह भी पूछा कि बीपीएससी TRE-4 को लेकर भी पूछा कि अधिसूचना कब जारी होगी. इस पर शिक्षा मंत्री मिथलेश तिवारी ने जवाब देते हुए कहा कि बीपीएससी TRE-4 के लिए जुलाई में ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी. उसके बाद जेडीयू की शालिनी मिश्रा ने पूछा, मात्र 20 प्रतिशत कर्मचारियों के सहारे विश्वविद्यालयों में समय से काम कैसे पूरे होंगे? इस पर उच्च शिक्षा मंत्री लखेंद्र पासवान ने कहा कि जल्द नियुक्ति की जाएगी. इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग से अनुरोध किया गया है. फिर जेडीयू के श्याम रजक ने पूछा, आंबेडकर आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों के 62 फीसदी पद रिक्त हैं. ऐसे में छात्रों को कैसे शिक्षा मिल पाएगी? मंत्री लखेंद्र पासवान ने जवाब देते हुए कहा कि बहाली के लिए लिखा गया है. श्याम रजक ने टाइमलाइन पूछा तो मंत्री ने कहा कि बीपीएससी को करना है. बीपीएससी को याचना भेजी गई है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि एक महीने में प्रतिनियुक्ति के आधार पर व्यवस्था करा दी जाएगी.
जेडीयू के मंजीत कुमार सिंह ने पूछा, 33 जिलों के 2294 विद्यालयों का अपना भवन नहीं है. 10+2 विद्यालय में तीन हजार विद्यालयों का अपना भवन नहीं है.
मंत्री मिथलेश तिवारी ने कहा कि कई जगहों पर जमीन भी नहीं है. जमीन उपलब्ध होने पर भवन निर्माण कराया जाएगा.
एलजेपी रामविलास के राजू तिवारी ने पूछा, 2018-19 में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कंप्यूटर उपलब्ध कराए गए, लेकिन उसका उपयोग नहीं होने पर ये खराब हो रहा है.
मंत्री मिथलेश तिवारी ने कहा कि 15 अगस्त तक सभी विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा की शुरुआत हो जाएगी. जांच में दोषी पाये जाने वाले पर कार्रवाई भी की जाएगी.
राष्ट्रीय जनता दल विधायक भाई बीरेन्द्र का सवाल आलोक मेहता ने पूछा, स्कूलों में शिक्षक यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आते हैं. उन्होंने कहा कि एक भी शिक्षक यूनिफॉर्म में नहीं आते हैं अगर ऐसा है तो जांच करके देख लिया जाए.
इस पर मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि शिक्षकों को भी यूनिफॉर्म में आना है. जो नहीं पहनकर आएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. बीच में हस्तक्षेप करते हुए उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी ने कहा कि छात्रों के लिए यूनिफॉर्म बनाया गया है, लेकिन शिक्षकों के लिए गरिमा वाला ड्रेस कोड बनाया गया है.
मोहनिया की विधायक संगीता ने पूछा, उत्क्रमित विद्यालय में 2 कमरों में 500 बच्चे पढ़ते हैं.
इस पर मंत्री मिथलेश तिवारी ने कहा कि भूमि उपलब्ध कराने में मदद करें, सरकार जल्द भवन बनवाएगी. इस पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सभी पंचायतों में हाई स्कूल बनाने का निर्णय नीतीश कुमार जी ने लिया था. कई जगहों पर हाई स्कूल के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है. छह महीने के अंदर विद्यालयों में जमीन उपलब्ध करा दिया जाएगा.
इसके बाद विपक्ष के सदस्य बेल में आ गए. इस पर आसन से कहा गया कि बोलने का मौका दिया गया है. सरकार ने सभी की बातों को सुना है और सभी ने विषय को रखा है. इस पर विपक्ष ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में टैक्स लगाने के मामले को लेकर विपक्ष चर्चा चाहती है. आसन ने इस पर विपक्षी दलों के सदस्यों को आश्वासन देने की कोशिश की, लेकिन सदस्य जोरदार प्रदर्शन करने लगे.
संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सदन में चर्चा के बिना कोई विधेयक नहीं आता है. विपक्ष की भी उसमें भूमिका है संशोधन देने का. टैक्स को लेकर कोई बात है, उसपर आगे चर्चा अवश्य होगी. आसन से सदस्यों को आश्वस्त करने के बाद विपक्ष के सदस्य शांत हुए.
उसके बाद, बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायक रत्नेश कुशवाहा ने एमएलए फंड को बढ़ाकर 5 करोड़ करने की मांग की. बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि बिना टेंडर के 25 लाख तक की राशि का काम कराया जाए, इसका प्रावधान किया जाए. वर्तमान में यह सीमा 15 लाख है.