Bihar News: बसपा ने की समीक्षा बैठक, आकाश आनंद ने दिया संगठन को सशक्त करने पर जोर

Bihar News: बिहार चुनाव के बाद BSP ने समीक्षा बैठक की. बैठक में नेशनल कॉर्डिनेटर आकाश आनंद ने कहा कि बिहार और देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई को और मजबूत करने का समय आ गया है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Nov 26, 2025, 10:19 PM IST

आकाश आनंद (फाइल फोटो)
Bihar News: बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी ने बुधवार (26 नवंबर) को पटना में राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक की. इस बैठक में राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद भी शामिल हुए. बैठक में राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार भी मौजूद रहे. बैठक का उद्देश्य हाल ही में सम्पन्न हुए विधानसभा चुनावों का विश्लेषण करना, संगठनात्मक कमजोरियों की पहचान करना और आने वाले वर्षों के लिए संगठन को और अधिक मजबूत बनाना था. बैठक में आकाश आनंद ने कहा कि बिहार और देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई को और मजबूत करने का समय आ गया है. आज जब संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है, ऐसे में बहुजन समाज, दलित-पिछड़े, अल्पसंख्यक और वंचित वर्गों को संगठित होकर अपनी राजनीतिक भागीदारी को सशक्त करना होगा.

'बसपा सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं'
उन्होंने कहा कि बसपा सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं, बल्कि बाबा साहेब अंबेडकर के मिशन और कांशीराम साहब के आंदोलन की निरंतर धारा है, जिसका उद्देश्य सत्ता नहीं बल्कि समाज का परिवर्तन है. बैठक में संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने कहा कि चुनाव के बाद संगठन पुनर्गठन और सक्रियता के नए चरण में प्रवेश कर चुका है. उन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि मतदान से ठीक पहले महिलाओं के खातों में बड़ी मात्रा में राशि भेजी गई, जिसका सीधा उद्देश्य चुनाव को प्रभावित करना था. उन्होंने आगे कहा कि बसपा कई सीटों पर दूसरे और तीसरे स्थान पर रही, लेकिन वोटों को जीत में परिवर्तित करने में कमी रह गई. इसी कमी को दूर करने के लिए संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा और कार्यकर्ताओं को नए सिरे से मैदान में उतरने का निर्देश दिया गया है. प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार ने संविधान दिवस के मौके पर वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर चिंता जताई. 

उन्होंने कहा कि कुछ शक्तियां संविधान की मूल भावना से हटकर देश को धर्म आधारित दिशा देने की बात कर रही हैं, जो लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है. अनिल कुमार ने कहा कि संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित यह समीक्षा बैठक हमें याद दिलाती है कि संविधान की रक्षा करना ही हमारा मूल कर्तव्य है. जो शक्तियां संविधान को कमजोर करना चाहती हैं, उन्हें हमारे संगठन के माध्यम से जवाब दिया जाएगा.

-आईएएनएस

