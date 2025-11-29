BSP विधायक सतीश यादव को लेकर खलबली! प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार ने छोड़ी पार्टी

Bihar BSP: मायावती की बहुजन समाज पार्टी (BSP) को बिहार में एक नया झटका लगा है. साल 2025 के विधानसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन और उसके स्टेट इंचार्ज अनिल कुमार के अचानक इस्तीफे के बाद पार्टी को झटका लगा है. यह इस्तीफा तब हुआ है जब बीएसपी अपने अकेले विधायक (MLA) के पार्टी छोड़ने की संभावना को लेकर परेशान है.

बिहार प्रभारी ने बीएसपी क्यों छोड़ी?

वहीं, अनिल कुमार ने बीएसपी चीफ को लिखे एक लेटर में पर्सनल वजहों का हवाला दिया. यह इस्तीफा पटना के महाराजा कॉम्प्लेक्स में पार्टी के बिहार परफॉर्मेंस के हाई-लेवल रिव्यू के एक दिन बाद आया है, जिसमें मायावती के भतीजे और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के साथ-साथ राज्यसभा मेंबर रामजी गौतम और दूसरे सीनियर नेता शामिल हुए थे. राज्य में पहले से ही कमजोर स्थिति में चल रही पार्टी को कुमार के जाने के बाद और अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है.

रामगढ़ विधायक सतीश यादव इस्तीफा देंगे?

दरअसल, हाल के चुनावों में बीएसपी ने अकेले चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे सिर्फ एक सीट मिली थी. कैमूर जिले के रामगढ़ में सतीश यादव ने बीजेपी (BJP) कैंडिडेट को सिर्फ 30 वोटों से हराया था. रिव्यू मीटिंग के दौरान अनिल कुमार ने माना कि पार्टी के अकेले विधायक को लुभाने के लिए लालच दिए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे MLA पार्टी नहीं छोड़ेंगे.

पहले भी टूट चुके हैं बीएसपी के विधायक

बिहार में पहले भी बीएसपी के लिए ऐसी ही मुश्किलें आई हैं. साल 2020 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने चैनपुर में भी एक सीट जीती थी, लेकिन उसके विधायक मोहम्मद जमा खान जदयू (JDU) में शामिल हो गए थे, जिन्हें बाद में नीतीश कुमार ने कैबिनेट मंत्री बनाया था.

