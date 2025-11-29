Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3022327
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

BSP विधायक सतीश यादव को लेकर खलबली! प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार ने छोड़ी पार्टी

Bihar BSP News: अनिल कुमार ने बीएसपी चीफ को लिखे एक लेटर में पर्सनल वजहों का हवाला दिया. यह इस्तीफा पटना के महाराजा कॉम्प्लेक्स में पार्टी के बिहार परफॉर्मेंस के हाई-लेवल रिव्यू के एक दिन बाद आया है. हाल के चुनावों में बीएसपी ने अकेले चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे सिर्फ एक सीट मिली थी.

Written By  Shailendra |Last Updated: Nov 29, 2025, 05:56 AM IST

Trending Photos

बिहार में मायावती को झटका, BSP के स्टेट इंचार्ज ने पार्टी छोड़ी (File Photo)
बिहार में मायावती को झटका, BSP के स्टेट इंचार्ज ने पार्टी छोड़ी (File Photo)

Bihar BSP: मायावती की बहुजन समाज पार्टी (BSP) को बिहार में एक नया झटका लगा है. साल 2025 के विधानसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन और उसके स्टेट इंचार्ज अनिल कुमार के अचानक इस्तीफे के बाद पार्टी को झटका लगा है. यह इस्तीफा तब हुआ है जब बीएसपी अपने अकेले विधायक (MLA) के पार्टी छोड़ने की संभावना को लेकर परेशान है.

बिहार प्रभारी ने बीएसपी क्यों छोड़ी?
वहीं, अनिल कुमार ने बीएसपी चीफ को लिखे एक लेटर में पर्सनल वजहों का हवाला दिया. यह इस्तीफा पटना के महाराजा कॉम्प्लेक्स में पार्टी के बिहार परफॉर्मेंस के हाई-लेवल रिव्यू के एक दिन बाद आया है, जिसमें मायावती के भतीजे और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के साथ-साथ राज्यसभा मेंबर रामजी गौतम और दूसरे सीनियर नेता शामिल हुए थे. राज्य में पहले से ही कमजोर स्थिति में चल रही पार्टी को कुमार के जाने के बाद और अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है.

रामगढ़ विधायक सतीश यादव इस्तीफा देंगे?
दरअसल, हाल के चुनावों में बीएसपी ने अकेले चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे सिर्फ एक सीट मिली थी. कैमूर जिले के रामगढ़ में सतीश यादव ने बीजेपी (BJP) कैंडिडेट को सिर्फ 30 वोटों से हराया था. रिव्यू मीटिंग के दौरान अनिल कुमार ने माना कि पार्टी के अकेले विधायक को लुभाने के लिए लालच दिए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे MLA पार्टी नहीं छोड़ेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

पहले भी टूट चुके हैं बीएसपी के विधायक
बिहार में पहले भी बीएसपी के लिए ऐसी ही मुश्किलें आई हैं. साल 2020 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने चैनपुर में भी एक सीट जीती थी, लेकिन उसके विधायक मोहम्मद जमा खान जदयू (JDU) में शामिल हो गए थे, जिन्हें बाद में नीतीश कुमार ने कैबिनेट मंत्री बनाया था.

यह भी पढ़ें: अगर बिहार में चुनाव आयोग निष्पक्ष होता तो कांग्रेस की बनती सरकार: राजेश राम

TAGS

Bihar NewsBSP

Trending news

Bihar News
BSP विधायक सतीश यादव को लेकर खलबली! प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार ने छोड़ी पार्टी
Jharkhand Board Exam
Jharkhand Board Exam: बोर्ड एग्जाम में चाहते हैं अच्छे नबंर? ऐसे करें तैयारी
rajesh ram
अगर बिहार में चुनाव आयोग निष्पक्ष होता तो कांग्रेस की बनती सरकार: राजेश राम
Bettiah news
दिव्यांग नाबालिग से दुष्कर्म, बेतिया व्यवहार न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष की सश्रम सजा
Kishanganj News
Kishanganj News: गड्‌ढा खोदकर निकाली गई शिक्षक की बॉडी, दो महीने से था लापता
Siwan crime news
Siwan Crime News: जेल में बंद संजीत महतो ने अपनी जमानत के लिए रची थी लूट की साजिश
Bihar Weather
Bihar Weather: पटना, भागलपुर से लेकर मुजफ्फरपुर... कैसा रहेगा 29 नवंबर का मौसम?
Bihar News
अदालत ने राबड़ी देवी की याचिका पर CBI और ईडी को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब
Bagaha crime news
Bagaha Crime News: नाबालिग से होता रहा रेप, खड़ा रह सब देखता रहा सहेली का फुफेरा भाई
Bihar Pachayat Chunav 2026
पंचायत चुनावों में बदलने वाला है आरक्षण का चक्र, आपको पता है रिजर्वेशन का फॉर्मूला?