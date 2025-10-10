मायावती की पार्टी बिहार में उतारेगी 100 उम्मीदवार, बसपा की पहली लिस्ट की घोषणा जल्द

BSP First List Candidates: बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और राजनीतिक दलों की तरफ से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा तेज हो गई है. बहुजन समाजवादी पार्टी (BSP) ने दावा किया है कि वह राज्य की सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी. पार्टी के नेता रामजी गौतम ने शुक्रवार को बताया कि लगभग 100 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की जाएगी. आईएएनएस से बातचीत में रामजी गौतम ने एनडीए और महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि तमाम पार्टियों ने बिहार के लोगों को ठगा है. इस बार जनता गलती न करे और बसपा को मौका दे. हम शिक्षा, कानून-व्यवस्था और रोजगार पर विशेष ध्यान देंगे.

उन्होंने स्पष्ट किया कि बसपा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और पार्टी स्वतंत्र रूप से चुनाव मैदान में उतरेगी. उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी अपनी विचारधारा वाली स्वतंत्र पार्टी है, जो किसी अन्य दल की मान्यताओं से मेल नहीं खाती. इसलिए हम किसी के साथ गठबंधन या साझेदारी नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि बसपा वंचितों और शोषितों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. पार्टी ने पहले ही सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है.

चीफ जस्टिस बीआर गवई पर हमले के प्रयास की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि जूता वास्तव में फेंका नहीं गया था, आरोपी ने केवल फेंकने के इरादे से उसे उठाया था. लेकिन इस तरह की हरकतें बेहद निंदनीय हैं. राष्ट्रपति के बाद सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकारी, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति द्वारा ऐसा व्यवहार न तो बर्दाश्त किया जा सकता है और न ही माफ किया जा सकता है.

उन्होंने इस घटना के पीछे साजिश का संदेह जताते हुए कहा कि इस कृत्य की कड़ी निंदा की जानी चाहिए. मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि इसके पीछे कौन है. सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए जा रहे थे, सरकार को इसकी जांच करवानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो.

इनपुट: आईएएनएस

