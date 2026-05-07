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Bulo Mandal: सियासत के महारथी निकले बुलो मंडल! जदयू कोटे से बने सम्राट सरकार में मंत्री

Who is Bulo Mandal: शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से जदयू के टिकट पर चुना लड़े और जीते. साल 2025 के विधानसभा चुनाव में गोपाल मंडल का टिकट काटकर जदयू ने इनको चुनावी मैदान में उतारा था. 

Written By  Shailendra |Last Updated: May 07, 2026, 02:20 PM IST

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शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, मंत्री, बिहार सरकार (File Photo)
शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, मंत्री, बिहार सरकार (File Photo)

Bulo Mandal Profile: सम्राट सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया. पटना के गांधी मैदान में 7 मई, 2026 दिन गुरुवार को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया. इस दौरान विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई. वहीं, जदयू के कोटे से शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल को भी मंत्री बनाया है. चलिए जानते हैं कि शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल के बारे में सबकुछ. 

शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से जदयू के टिकट पर चुना लड़े और जीते. साल 2025 के विधानसभा चुनाव में गोपाल मंडल का टिकट काटकर जदयू ने इनको चुनावी मैदान में उतारा था. बुलो मंडल समुदाय से आते हैं. जदयू अति पिछड़ा वर्ग की राजनीति के प्रभावशाली चेहरे के रूप में पेश करती रही है. वे वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री हैं.

साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बुलो मंडल भागलपुर निर्वाचन क्षेत्र से राजद के टिकट पर सांसद चुने गए थे. वह बिहपुर विधानसभा क्षेत्र से भी विधायक रह चुके हैं. उनके पास 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रहने का लंबा अनुभव है.

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बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दायर हलफनामे के अनुसार, बुलो मंडल की कुल संपत्ति 5.6 करोड़ रुपए है. शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल के पास 1.2 करोड़ रुपये की चल संपत्ति है. जबकि, 4.5 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है. जदयू विधायक के पास 53.8 लाख का कर्ज है.

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