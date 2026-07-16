/बंटी यादव हत्याकांड: मुख्य आरोपी का एनकाउंटर होने पर बिहार में सियासी उबाल, RJD-कांग्रेस ने उठाए सवाल

अपराधियों पर लगातार कार्रवाई

जदयू प्रवक्ता राजेश तिवारी ने कहा कि बिहार में कानून का राज है और जो भी कानून तोड़ेगा, उसके खिलाफ न्यायसंगत कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि यह जंगलराज नहीं बल्कि जनता का राज है और अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. वहीं, राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने सरकार और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अपराध होने से पहले पुलिस सक्रिय नहीं रहती. उनका आरोप है कि यदि समय रहते कार्रवाई की गई होती तो बंटी यादव की हत्या टाली जा सकती थी. कांग्रेस प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अपराध नियंत्रण के बड़े-बड़े दावे करती रही, लेकिन मुख्य आरोपी को पकड़ने में काफी देर हुई. उन्होंने एनकाउंटर की परिस्थितियों पर भी सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की.