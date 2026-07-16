Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar-jharkhand politics
  • /बंटी यादव हत्याकांड: मुख्य आरोपी का एनकाउंटर होने पर बिहार में सियासी उबाल, RJD-कांग्रेस ने उठाए सवाल

बंटी यादव हत्याकांड: मुख्य आरोपी का एनकाउंटर होने पर बिहार में सियासी उबाल, RJD-कांग्रेस ने उठाए सवाल

Bunty Yadav Murder Case: बंटी यादव हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी का एनकाउंटर होने पर बिहार में सियासी उबाल देखने को मिल रहा है. इसे लेकर कांग्रेस और राजद ने निशाना साधा है. कांग्रेस प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन ने कहा कि सरकार अपराध नियंत्रण के बड़े-बड़े दावे करती रही, लेकिन मुख्य आरोपी को पकड़ने में काफी देर हुई.

Written ByShivam RajEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 16, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 02:25 PM IST
बंटी यादव हत्याकांड: मुख्य आरोपी का एनकाउंटर होने पर बिहार में सियासी उबाल, RJD-कांग्रेस ने उठाए सवाल
Image Credit: बंटी यादव हत्याकांड, बिहार में सियासी उबाल (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shivam Raj

Shivam Raj

शिवम राज ज़ी बिहार झारखंड में जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब 2 साल का अनुभव है. वह मुख्यतः बिहार पुलिस मुख्यालय की रिपोर्टिंग करते हैं. आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ी खबरों पर उनकी खास नजर रहती है. इसके अलावा राजनीति से संबंधित मुद्दों को भी कवर करते हैं. इन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बंटी यादव हत्याकांड: मुख्य आरोपी का एनकाउंटर होने पर बिहार में सियासी उबाल
Bunty Yadav Murder Case2 min ago
2
Jharkhand news14 min ago
3
Jharkhand news37 min ago
4
IRCTC scam case1 hr ago
5
Jehanabad news1 hr ago