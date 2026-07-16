/बंटी यादव हत्याकांड: मुख्य आरोपी का एनकाउंटर होने पर बिहार में सियासी उबाल, RJD-कांग्रेस ने उठाए सवाल

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पटना में चर्चित बंटी यादव अपहरण और हत्याकांड के मुख्य आरोपी रवीश उर्फ बिसिया पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया. यह मुठभेड़ गुरुवार सुबह बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के मरीन ड्राइव स्थित एलएनटी के पास हुई. घटना की सूचना मिलते ही पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली. एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई. इस दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में वह घायल हो गया. रवीश उर्फ बिसिया बंटी यादव अपहरण और हत्या मामले का मुख्य आरोपी था और उसके खिलाफ विभिन्न थानों में पांच आपराधिक मामले दर्ज हैं.
बंटी यादव की हत्या की साजिश
पुलिस के अनुसार वह हाल ही में जेल से बाहर आया था और शराब के धंधे से जुड़े आपसी विवाद में बंटी यादव की हत्या की साजिश रची गई थी. इस एनकाउंटर के बाद राजनीतिक दलों के बीच भी बयान बाजी तेज हो गई है. भाजपा प्रवक्ता सुमित शशांक ने कहा कि बिहार में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है. उन्होंने कहा कि बंटी यादव के हत्यारे पर हुई कार्रवाई अपराधियों के लिए स्पष्ट संदेश है कि या तो अपराध छोड़ दें या फिर पुलिस की सख्त कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें.
अपराधियों पर लगातार कार्रवाई
जदयू प्रवक्ता राजेश तिवारी ने कहा कि बिहार में कानून का राज है और जो भी कानून तोड़ेगा, उसके खिलाफ न्यायसंगत कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि यह जंगलराज नहीं बल्कि जनता का राज है और अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. वहीं, राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने सरकार और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अपराध होने से पहले पुलिस सक्रिय नहीं रहती. उनका आरोप है कि यदि समय रहते कार्रवाई की गई होती तो बंटी यादव की हत्या टाली जा सकती थी. कांग्रेस प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अपराध नियंत्रण के बड़े-बड़े दावे करती रही, लेकिन मुख्य आरोपी को पकड़ने में काफी देर हुई. उन्होंने एनकाउंटर की परिस्थितियों पर भी सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की.
रिपोर्ट: शिवम राज