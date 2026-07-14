/बंटी यादव हत्याकांड को लेकर सियासत गरमाई, राजद का आरोप- आरोपियों को संरक्षण दे रही सरकार

पटना के चर्चित बंटी यादव हत्याकांड में पटना सिटी एसपी (सेंट्रल) ममता कल्याणी ने लापरवाही बरतने पर चार पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है. निलंबित हुए पुलिसकर्मियों में एएसआई प्रवीण कुमार पंकज, अवधेश कुमार, वीर बहादुर सिंह और गृह रक्षक सुदर्शन प्रसाद शामिल हैं. सभी से तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है. इस मामले को लेकर सियासत भी गरमा गई है. राजद और कांग्रेस ने इस मामले पर सत्तापक्ष पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए जोरदार हमला बोला है. इस मामले में कांग्रेस प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन ने आरोप लगाया कि बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है और राजधानी पटना में दिनदहाड़े अपहरण व हत्या जैसी घटनाएं हो रही हैं, जबकि पुलिस निष्क्रिय बनी हुई है.