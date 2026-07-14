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बंटी यादव हत्याकांड को लेकर सियासत गरमाई, राजद का आरोप- आरोपियों को संरक्षण दे रही सरकार

Bunty Yadav Murder Case: राजद और कांग्रेस ने इस मामले पर सत्तापक्ष पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए जोरदार हमला बोला है. वहीं, जेडीयू और बीजेपी ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Edited By:K Raj MishraReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 14, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 03:13 PM IST
बंटी यादव हत्याकांड को लेकर सियासत गरमाई, राजद का आरोप- आरोपियों को संरक्षण दे रही सरकार
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीरSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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