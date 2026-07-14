/बंटी यादव हत्याकांड को लेकर सियासत गरमाई, राजद का आरोप- आरोपियों को संरक्षण दे रही सरकार

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पटना के चर्चित बंटी यादव हत्याकांड में पटना सिटी एसपी (सेंट्रल) ममता कल्याणी ने लापरवाही बरतने पर चार पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है. निलंबित हुए पुलिसकर्मियों में एएसआई प्रवीण कुमार पंकज, अवधेश कुमार, वीर बहादुर सिंह और गृह रक्षक सुदर्शन प्रसाद शामिल हैं. सभी से तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है. इस मामले को लेकर सियासत भी गरमा गई है. राजद और कांग्रेस ने इस मामले पर सत्तापक्ष पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए जोरदार हमला बोला है. इस मामले में कांग्रेस प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन ने आरोप लगाया कि बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है और राजधानी पटना में दिनदहाड़े अपहरण व हत्या जैसी घटनाएं हो रही हैं, जबकि पुलिस निष्क्रिय बनी हुई है.
राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि बंटी यादव हत्याकांड में सत्ता संरक्षण की बू आती है. उन्होंने आरोप लगाया कि अपहरण की सूचना मिलने के बावजूद पुलिस ने समय पर कार्रवाई नहीं की और सिर्फ निलंबन से न्याय नहीं होगा. उन्होंने दोषियों और संरक्षण देने वालों पर हत्या का मामला दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की. वहीं, जेडीयू प्रवक्ता नवल शर्मा ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि बिहार में कानून-व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि इस मामले में दोषी पाए जाने वाले सभी लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और सरकार कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करती.
उधर, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात करके मुख्य आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया. मंत्री रामकृपाल यादव ने मौके से ही पटना के सीनियर एसपी से फोन पर बातचीत की. उन्होंने मुख्य आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने और पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की. इसके बाद मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि इस मामले में अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि लापरवाही बरतने वाले 4 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.