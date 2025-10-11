Advertisement
Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव में बुर्कानशीं महिलाओं की होगी चेकिंग! BJP की मांग पर इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, सियासत गरमाई

Bihar Assembly Election 2025: बुर्कानशीं महिलाओं की जांच मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि इसके लिए आंगनबाड़ी सेविकाएं हर बूथ पर मौजूद रहेंगी. अगर जरूरत पड़ी तो बुर्कानशीं महिलाओं की चेकिंग होगी. उन्होंने कहा था कि इस बारे में मानकों का कड़ाई से पालन किया जाएगा.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 11, 2025, 12:24 PM IST

बिहार विधानसभा चुनाव 2025
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार चुनाव में चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए बुर्का या पर्दानशीं महिलाओं की चेकिंग का बड़ा आदेश दिया है. चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि बुर्कानशीं महिलाओं को पहचान के बाद ही वोट डालने की इजाजत दी जाएगी. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बुर्का या पर्दा वाली महिलाओं की जांच महिला अधिकारी करेगी. बता दें कि चुनाव आयोग के सामने बीजेपी ने यह सवाल उठाया था. वहीं चुनाव आयोग के इस फैसले पर सियासी पारा चढ़ गया है. राजद और कांग्रेस ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है. वहीं बीजेपी इसे निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया से जोड़ रही है. इस मामले में राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को भारतीय संस्कृति पर्दा और बुर्का नकाब पसंद नहीं है. उनको भारतीय संस्कृति से कहीं ना कहीं परहेज है.

राजद प्रवक्ता ने कहा कि भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत सभी धर्म के लोगों को अपने-अपने धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वेशभूषा धारण करने और हर तरह के आजादी मिली हुई है. यह जो नेरेटिव चलाने वाले लोग हैं जो एजेंडा के राजनीत करने वाले लोग हैं, जिनको धर्म की राजनीति करना है वह इस तरह की माहौल खड़ा कर रहे हैं. CEC ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हम महिलाओं के चेहरे को दिखाना नहीं चाहते है. चुनाव आयोग स्वयं इस बात को कहती है तो फिर चुनाव आयोग से भारतीय जनता पार्टी किस बात की मांग कर रही है. उनके पास समाज की कमी है भारतीय जनता पार्टी को एक बात समझ लेना चाहिए बिहार की जो पर्दा नशील बहने हैं उनको यह बात पता चल चुका है कि भाजपा महिला विरोधी है.

ये भी पढ़ें- मंत्री रेणु देवी, रश्मि वर्मा और मिश्रा लाल यादव समेत कई BJP विधायकों का टिकट कटा!

वहीं बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ स्नेहाशीष वर्धन पाण्डेय ने कहा कि सांप्रदायिकता और धर्म की राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी हर बार अपनी कुसीत मानसिकता का परिचय दे देती है. वर्तमान मे उसी किले में सब की जांच होनी चाहिए एक भी अवैध मतदाता मत देने का अधिकारी नहीं होता है. यह सब को मालूम है और चुनाव आयोग बखूबी इस काम को करती आई है. कहीं ना कहीं भाजपा के द्वारा चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाया गया है. उधर इस मामले में बिहार बीजेपी के प्रवक्ता पीयूष शर्मा ने कहा कि न्याय का सिद्धांत है कि हर कदम पर प्रदर्शिता हो. चुनाव आयोग के द्वारा निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए जिस प्रकार के कानून या नियम ले गए हैं. यह स्वागत योग्य है और सराहनीय कदम है. 

ये भी पढ़ें- महागठबंधन में सीट शेयरिंग में देरी से CPM का सब्र का बांध टूटा, कर दिया ये बड़ा ऐलान

उन्होंने कहा कि बुर्के की यार में जिस प्रकार से लोग अवैध मतदान करने का काम करते थे. उन पर रोक लगाने का काम किया गया है. सबो को इस बात की सराहना करनी चाहिए. जब हज यात्रा होती है तो हज यात्रा में हवाई अड्डा पर कठिन जांच से होकर गुजरना पड़ता है टो उनकी आपत्तियों नहीं होती है. जब चुनाव आयोग देश में बिहार में निष्पक्ष चुनाव करना चाहती है तो इस पर भी राजनीति करने का काम कर रहे हैं. चुनाव आयोग द्वारा लिया गया यह कदम बिल्कुल राजहित में है सबों की भलाई के लिए है स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से किस प्रकार चुनाव हो चुनाव आयोग की यह मनसा दर्शाती है. जेडीयू प्रवक्ता मनीष यादव ने इस मामले में कहा कि पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है. चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया है कि बुर्का या पर्दा वाली महिला मतदाताओं की जांच महिला अधिकारी करेगी. जांच हो लेकिन महिला मतदाताओं की आस्था और सम्मान का भी ख्याल रखा जाये. हमें चुनाव आयोग पर पूर्ण विश्वास है.

रिपोर्ट- सुन्दरम

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

