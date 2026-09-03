/बक्सर में शिक्षकों की छात्रा से दरिंदगी पर गरमाई सियासत, JDU-RJD समेत सभी दलों ने की सख्त कार्रवाई की मांग

बक्सर के डुमरांव में दो शिक्षकों पर स्कूल से पासआउट हो चुकी दो छात्राओं से दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगे हैं. अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद मामला सामने आया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया. ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने में प्रदर्शन किया. मामले की जानकारी मिलने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने दोनों शिक्षकों को निलंबित कर जांच के लिए टीम गठित की है. वहीं, पुलिस वायरल वीडियो और लगाए गए आरोपों की जांच में जुटी है. फिलहाल, मामले की पूरी सच्चाई जांच के बाद ही स्पष्ट होगी. अब मामले को लेकर राजनीतिक दलों ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है.