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बक्सर में शिक्षकों की छात्रा से दरिंदगी पर गरमाई सियासत, JDU-RJD समेत सभी दलों ने की सख्त कार्रवाई की मांग

बक्सर में शिक्षकों की हैवानियत पर बिहार में सियासी बवाल मच गया है. आरजेडी और बीजेपी समेत सभी राजनीतिक दोलों ने कहा कि कार्रवाई ऐसी हो, जो मिसाल बने.

Written ByShivam RajEdited ByShailendra
Published: Sep 03, 2026, 07:06 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 07:06 PM IST
बक्सर में शिक्षकों की छात्रा से दरिंदगी पर गरमाई सियासत, JDU-RJD समेत सभी दलों ने की सख्त कार्रवाई की मांग
Image Credit: बक्सर में शिक्षकों की हैवानियत पर मचा सियासी बवाल (Photo-AI)

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Shivam Raj

Shivam Raj

शिवम राज ज़ी बिहार झारखंड में जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब 2 साल का अनुभव है. वह मुख्यतः बिहार पुलिस मुख्यालय की रिपोर्टिंग करते हैं. आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ी खबरों पर उनकी खास नजर रहती है. इसके अलावा राजनीति से संबंधित मुद्दों को भी कवर करते हैं. इन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

 

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