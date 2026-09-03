/बक्सर में शिक्षकों की छात्रा से दरिंदगी पर गरमाई सियासत, JDU-RJD समेत सभी दलों ने की सख्त कार्रवाई की मांग

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बक्सर के डुमरांव में दो शिक्षकों पर स्कूल से पासआउट हो चुकी दो छात्राओं से दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगे हैं. अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद मामला सामने आया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया. ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने में प्रदर्शन किया. मामले की जानकारी मिलने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने दोनों शिक्षकों को निलंबित कर जांच के लिए टीम गठित की है. वहीं, पुलिस वायरल वीडियो और लगाए गए आरोपों की जांच में जुटी है. फिलहाल, मामले की पूरी सच्चाई जांच के बाद ही स्पष्ट होगी. अब मामले को लेकर राजनीतिक दलों ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है.
जेडीयू प्रवक्ता निहोरा यादव ने कहा कि यह शिक्षा जगत को शर्मसार करने वाली घटना है. उन्होंने कहा कि केवल निलंबन से काम नहीं चलेगा, जांच में दोषी पाए जाने पर शिक्षकों को नौकरी से बर्खास्त करने के साथ कड़ी सजा दिलाई जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार मामले को गंभीरता से ले रही है और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में कोई इस तरह की घटना करने के बारे में सोच भी न सके.
राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि शिक्षा के मंदिर में इस तरह की घटना बेहद गंभीर और मानवता को झकझोर देने वाली है,उन्होंने दोषी शिक्षकों पर ऐसी कार्रवाई की मांग की, जो नजीर बने.
बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने घटना को बेहद शर्मनाक बताते हुए कहा कि शिक्षा विभाग ने दोनों शिक्षकों को निलंबित कर त्वरित कार्रवाई की है और जरूरत पड़ने पर पॉक्सो एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ित बच्चियों और उनके परिवार के साथ खड़ी है, उनकी पहचान और अस्मिता की रक्षा को लेकर भी गंभीर है.
कांग्रेस प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन ने भी घटना को घृणित और शिक्षक जैसे सम्मानित पेशे के लिए अपमानजनक बताया. उन्होंने सरकार से आरोपियों पर अविलंब ऐसी कार्रवाई करने की मांग की, जो नजीर बने और पूरे बिहार के लिए सबक हो. सभी नेताओं ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पीड़ित बच्चियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने की मांग की है.