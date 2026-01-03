मंगल पांडे और राधाचरण साह की खाली MLC सीटों पर उपचुनाव की तैयारी, जल्द घोषित होंगी तारीखें

Bihar News: बिहार विधानसभा चुनाव का हिसाब किताब पूरा हुआ कि विधान परिषद की दो सीटों पर चुनावी लड़ाई की बारी आ गई. हां, भाई सही बात है, क्योंकि ये दोनों सीटें मंगल पांडे और राधाचरण साह के विधायक बनने के बाद खाली हुई हैं. राधाचरण दास साह जदयू के टिकट पर संदेश विधानसभा सीट से विधायक बने हैं. वहीं, हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडेय बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर सीवान विधानसभा से विधायक बने हैं. अब माना जा रहा है कि इन दोनों विधान परिषद की सीटों पर उपचुनाव की अधिसूचना जनवरी के लास्ट तक जारी होने की संभावना है.

मंगल पांडेय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी बने थे. उनका कार्यकाल 6 मई, 2030 तक था. वहीं, जदयू के राधाचरण साह भोजपुर-बक्सर से विधान परिषद बने थे. साह का कार्यकाल 7 अप्रैल, 2028 तक था. अब ये दोनों नेता विधायक बन गए हैं, तो विधान परिषद की ये दोनों सीटें खाली हो गई हैं. अवधि पूरी होने से पहले अगर सीट खाली हो जाती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव करवा कर भरा जाता है.

बता दें कि सम्राट चौधरी और भगवान सिंह कुशवाहा की भी खाली हो रही एमएलसी सीट पर उपचुनाव नहीं होगा. सम्राट चौधरी और भगवान सिंह कुशवाहा ने भी बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर विधायक बने हैं. इनके विधायक बनने के बाद इनकी विधान परिषद की सीटें खाली हो गई हैं. डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तारापुर विधानसभा सीट बीजेपी के टिकट पर विधायक बने हैं. वहीं, जदयू के भगवान सिंह कुशवाहा जगदीशपुर से विधायक बने हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सम्राट चौधरी का विधान परिषद कार्यकाल 28 जून, 2026 तक ही बचा है. जबकि, भगवान सिंह कुशवाहा कार्यकाल 15 नवंबर, 2025 को ही खत्म हो गया. सम्राट चौधरी पर सीट कार्यकाल बहुत कम है. लिहाजा, इतनी कम अवधि के लिए उपचुनाव होने की संभावना कम है.

यह भी पढ़ें: 'कौन कैसे जियेगा, यह BJP तय नहीं करेगी', सांसद पप्पू यादव का गरजता हुआ बयान