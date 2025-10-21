Advertisement
'नीतीश जी को अलग-थलग करके यह लोग स्ट्राइक रेट में लगे हैं', पप्पू यादव का एनडीए पर आ गया ये कैसा बयान?

Bihar Chunav 2025: पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बिहार की राजनीति पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता एकजुट है और इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 21, 2025, 12:38 PM IST

Bihar Chunav 2025: बिहार की सियासत में अपने बयानों से सुर्खियां बटोरने वाले जन अधिकार पार्टी (JAP) के प्रमुख और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर महागठबंधन को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता पूरी तरह महागठबंधन के साथ खड़ी है. जनता हमें अपने घर के बेटे की तरह मानती है और इस बार का जनादेश एकतरफा होगा. पप्पू यादव ने कहा कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है और महागठबंधन की सरकार बनना तय है.

महागठबंधन में एकजुटता पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि जब जनता एकजुट होती है, तो बाकी सबको भी एकजुट कर देती है. जनता ही असली ताकत है, और जनता ने इस बार तय कर लिया है कि बिहार में परिवर्तन लाना है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि महागठबंधन में तालमेल नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि जनता का समर्थन और विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है.

महागठबंधन की बैठकों में कोऑर्डिनेशन की कमी और बीजेपी-एलजेपी के गठजोड़ पर बोलते हुए पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी और चिराग पासवान के बीच जुगलबंदी चल रही है. वहीं, नीतीश कुमार को इन लोगों ने अलग-थलग कर दिया है. उन्होंने कहा कि ये लोग स्ट्राइक रेट की राजनीति में लगे हुए हैं, लेकिन यह रणनीति उलटी पड़ेगी. पप्पू यादव ने कहा, नीतीश जी चुनाव के बाद इन लोगों के साथ नहीं रहने वाले हैं. उन्हें केवल कांग्रेस ही सम्मान देगी. उन्होंने दावा किया कि जनता अब बीजेपी की राजनीति को समझ चुकी है और इस बार उन्हें करारा जवाब देगी.

ये भी पढ़ें: बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर महागठबंधन के 256 उम्मीदवार, जानें पूरा माजरा

सीएम फेस और कांग्रेस नेतृत्व के बिहार दौरे पर उठे सवालों का जवाब देते हुए पप्पू यादव ने कहा कि अभी मुख्यमंत्री पद का चेहरा तय करने की कोई जल्दी नहीं है, चुनाव के बाद जनता के आशीर्वाद से यह फैसला होगा.

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार बिहार की जनता के संपर्क में हैं. हम अकेले ही एनडीए पर भारी हैं. छठ पूजा के बाद बड़े नेताओं के दौरे शुरू होंगे. बीजेपी को यह बताना चाहिए कि पिछले 16 सालों में बिहार के युवाओं और पलायन की स्थिति में क्या सुधार हुआ? बिहार की प्रति व्यक्ति आय कहां खड़ी है? महागठबंधन की चिंता करने से पहले बीजेपी को अपने 16 साल के शासन का हिसाब देना चाहिए. पप्पू यादव ने कहा कि जनता इस बार किसी भ्रम में नहीं पड़ेगी, बिहार की जनता अब इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है और निर्णायक बदलाव का मन बना चुकी है.

इनपुट: सुन्दरम

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

