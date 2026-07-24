/CAG रिपोर्ट में खुली बिहार के सरकारी विभागों की पोल, राजद-कांग्रेस ने सरकार को घेरा, सत्तापक्ष ने कही ये बात

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बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान CAG की रिपोर्ट सामने आ गई है. इसमें प्रदेश की कई प्रमुख सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं. रिपोर्ट में मनरेगा, तटबंध निर्माण, जल संसाधन और शिक्षा विभाग में योजना निर्माण, भुगतान के साथ और कई मुद्दे हैं. अब इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है. इस मामले में कांग्रेस के विधायक कमरुल होदा ने कहा कि CAG के रिपोर्ट लगता है कि मनरेगा और जल संसाधन विभाग में पूरी तरीके लूटघसोट हुआ है. इसकी जांच करके जो पदाधिकारी सम्मिलित हों, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए. मनरेगा के अलावा जितने विभागों की रिपोर्ट आई है, उस पर भी पूरी रूप से जांच होनी चाहिए. दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए.
इस पर राजद विधायक रणविजय साहू ने कहा कि एनडीए सरकार लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है. तमाम रिपोर्ट बता रही हैं कि सरकार ने बिहार के हालात खराब कर दिए. पूरी तरह से घोटाले का अंबार खड़ा कर दिया गया है. बिहार में टेंडर घोटाला बहुत बड़ा हुआ है और सरकार चुप है. बिहार सरकार के मंत्री संजय पासवान ने कहा कि यह जांच का विषय है, सरकार जांच करेगी. विपक्ष को बोलने का कोई अधिकार नहीं है. नेता-प्रतिपक्ष कहां है, पहले विपक्ष यह बताएं.
बीजेपी के विधायक विनोद नारायण झा ने कहा कि CAG अपना काम करती है और लेखा समिति पूरी समीक्षा करती है. इस मामले में जो भी होगा, उसकी भी समीक्षा की जायेगी. जेडीयू के विधायक विनय कुमार चौधरी ने कहा कि CAG अपना काम करती है. कमियां निकालना CAG का काम है. उन कमियों की विस्तृत जानकारी लेकर और उसको ठीक करने का काम सरकार का है. सरकार उसको विस्तृत से देखकर और उसको ठीक करेगी.
बता दें कि गुरुवार को पेश हुई कैग रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक 92132.75 करोड़ रुपये के यूसी नहीं मिले थे. इनमें से आधे से अधिक का हिसाब तो मात्र दो विभाग (पंचायती राज और शिक्षा विभाग) दबाए बैठे हैं. इसके साथ 10361.74 करोड़ रुपये का सार आकस्मिक विपत्र (डीसी बिल) भी नहीं सौंपा गया. रिपोर्ट के अनुसार, इस वर्ष एक जुलाई को समीक्षा बैठक में पता चला कि लोक लेखा समिति के पास 23 विभागों से संबंधित मामले लंबित हैं.