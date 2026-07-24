/CAG रिपोर्ट में खुली बिहार के सरकारी विभागों की पोल, राजद-कांग्रेस ने सरकार को घेरा, सत्तापक्ष ने कही ये बात

बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान CAG की रिपोर्ट सामने आ गई है. इसमें प्रदेश की कई प्रमुख सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं. रिपोर्ट में मनरेगा, तटबंध निर्माण, जल संसाधन और शिक्षा विभाग में योजना निर्माण, भुगतान के साथ और कई मुद्दे हैं. अब इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है. इस मामले में कांग्रेस के विधायक कमरुल होदा ने कहा कि CAG के रिपोर्ट लगता है कि मनरेगा और जल संसाधन विभाग में पूरी तरीके लूटघसोट हुआ है. इसकी जांच करके जो पदाधिकारी सम्मिलित हों, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए. मनरेगा के अलावा जितने विभागों की रिपोर्ट आई है, उस पर भी पूरी रूप से जांच होनी चाहिए. दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए.