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CAG रिपोर्ट में खुली बिहार के सरकारी विभागों की पोल, राजद-कांग्रेस ने सरकार को घेरा, सत्तापक्ष ने कही ये बात

CAG Report 2026: विधानसभा में पेश वर्ष 2026 की कैग रिपोर्ट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा, जल संसाधन विभाग के तटबंध निर्माण, शिक्षा विभाग और अन्य सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में घोटाले, बड़े पैमाने पर सरकारी लापरवाही, वित्तीय अनियमितता और निगरानी की विफलता उजागर हुई है. इसको लेकर अब राजनीति तेज हो गई है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Jul 24, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 03:19 PM IST
CAG रिपोर्ट में खुली बिहार के सरकारी विभागों की पोल, राजद-कांग्रेस ने सरकार को घेरा, सत्तापक्ष ने कही ये बात
Image Credit: CAG रिपोर्ट में खुली बिहार के सरकारी विभागों की पोल (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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