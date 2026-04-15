Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3179473
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'ब' से बिहार में तो बीजेपी ने मुख्यमंत्री बना लिया, 'ब' से बंगाल में क्या वह ऐसा कर पाएगी?

फर्ज कीजिए, अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी अपना सिक्का जमा देती है तो फिर देश के नक्शे में एक और राज्य भगवा रंग में रंग जाएगा और बीजेपी को उसका 17वां मुख्यमंत्री बन जाएगा. 

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Apr 15, 2026, 12:06 PM IST

Trending Photos

बीजेपी का फोकस अब बंगाल पर (File Photo)
बीजेपी का फोकस अब बंगाल पर (File Photo)

देश में भारतीय जनता पार्टी के शासनक्षेत्र का आकार बढ़ गया है. अब तक बिहार में भाजपा दो दशकों से गठबंधन वाली सरकार का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन अब वहां बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बन गया है. सम्राट चौधरी ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ले ली है. इस तरह बिहार अब बीजेपी शासित क्षेत्र बन गया है. बिहार के पड़ोसी राज्य बंगाल में भी बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए संघर्ष कर रही है. वहां विधानसभा चुनाव के लिए 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को दो चरणों में मतदान होना है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपने प्रतिद्वंद्वी सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को कांटे की टक्कर दे रही है. अब सवाल यही है कि 'ब' से बिहार में तो बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बना लिया, लेकिन क्या 'ब' से बंगाल में वह ऐसा कर पाएगी, यह 4 मई को पता चल जाएगा?

बिहार की चौहद्दी को देखें तो उत्तर में नेपाल को छोड़ दें तो यह पूरब में बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड से घिरा राज्य है. बंगाल में मतदान होने वाले हैं और कुछ ही दिनों में वहां सरकार किसकी बनेगी, यह तस्वीर साफ हो जाएगी. उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ सत्ता संभाल रहे हैं. झारखंड की बात करें तो वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन महागठबंधन की सरकार चला रहे हैं. 

READ ALSO: सम्राट चौधरी के सामने हिमंता बिस्वा सरमा की तरह खुद को साबित करने की चुनौती

Add Zee News as a Preferred Source

बीजेपी ने बंगाल में पूरी ताकत झोंक रखी है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां कैंप किए हुए हैं और रणनीतिक रूप से तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री बनर्जी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि पश्चिम बंगाल की लड़ाई आसान नहीं है. तृणमूल कांग्रेस देश के उन दलों में शामिल है, जो बीजेपी को कड़ी टक्कर देती आ रही है. 2021 के विधानसभा चुनाव में भी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर की बात कही जा रही थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने तब वहां शानदार जीत हासिल की थी.

अब देखना यह है कि बीजेपी बिहार और यूपी की तरह पश्चिम बंगाल में अपना मुख्यमंत्री बना पाती है या नहीं. अगर इस बार बीजेपी बंगाल में भी अपना जादू चला ले जाती है तो बिहार की तरह बंगाल में भी उसकी अपनी सरकार होगी. और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर उसे तृणमूल कांग्रेस को हटाने के लिए 2031 तक का इंतजार करना पड़ सकता है.

TAGS

BJPBihar politicsWest Benmgal Election 2026

Trending news

BJP
'ब' से बिहार में तो BJP ने CM बना लिया, 'ब' से बंगाल में क्या वह ऐसा कर पाएगी?
Vijendra Yadav
कौन हैं विजेंद्र यादव, जो 36 साल से हैं मंत्री और अब बनाए गए डिप्टी सीएम
patna news
पटना पुलिस की बड़ी कामयाबी: हत्या और स्वर्ण लूट कांड का मुख्य आरोपी भकलू गिरफ्तार
BJP CM
देश के कितने राज्यों में BJP के CM,जानिए कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी
Samrat Chaudhary
सम्राट चौधरी ने ली बिहार के सीएम पद की शपथ, भारत के मैप पर बढ़ा बीजेपी का आकार
Samrat Choudhary
मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, डिप्टी CM , गृह मंत्री और अब CM; BJP में आते ही छा गए सम्राट
Begusarai News
पुलिस की बड़ी कार्रवाई: आलू की आड़ में छिपाई गई 1 करोड़ की विदेशी शराब बरामद
Jharkhand news
बिहार में बीजेपी का सपना साकार, झारखंड में जश्न, सियासत भी धुआंधार
Jharkhand news
बिहार में बीजेपी का सपना साकार, झारखंड में जश्न, सियासत भी धुआंधार
Samrat Choudhary
सम्राट चौधरी के सामने हिमंता बिस्वा सरमा की तरह खुद को साबित करने की चुनौती