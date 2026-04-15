'ब' से बिहार में तो बीजेपी ने मुख्यमंत्री बना लिया, 'ब' से बंगाल में क्या वह ऐसा कर पाएगी?

देश में भारतीय जनता पार्टी के शासनक्षेत्र का आकार बढ़ गया है. अब तक बिहार में भाजपा दो दशकों से गठबंधन वाली सरकार का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन अब वहां बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बन गया है. सम्राट चौधरी ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ले ली है. इस तरह बिहार अब बीजेपी शासित क्षेत्र बन गया है. बिहार के पड़ोसी राज्य बंगाल में भी बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए संघर्ष कर रही है. वहां विधानसभा चुनाव के लिए 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को दो चरणों में मतदान होना है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपने प्रतिद्वंद्वी सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को कांटे की टक्कर दे रही है. अब सवाल यही है कि 'ब' से बिहार में तो बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बना लिया, लेकिन क्या 'ब' से बंगाल में वह ऐसा कर पाएगी, यह 4 मई को पता चल जाएगा?

बिहार की चौहद्दी को देखें तो उत्तर में नेपाल को छोड़ दें तो यह पूरब में बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड से घिरा राज्य है. बंगाल में मतदान होने वाले हैं और कुछ ही दिनों में वहां सरकार किसकी बनेगी, यह तस्वीर साफ हो जाएगी. उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ सत्ता संभाल रहे हैं. झारखंड की बात करें तो वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन महागठबंधन की सरकार चला रहे हैं.

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बीजेपी ने बंगाल में पूरी ताकत झोंक रखी है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां कैंप किए हुए हैं और रणनीतिक रूप से तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री बनर्जी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि पश्चिम बंगाल की लड़ाई आसान नहीं है. तृणमूल कांग्रेस देश के उन दलों में शामिल है, जो बीजेपी को कड़ी टक्कर देती आ रही है. 2021 के विधानसभा चुनाव में भी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर की बात कही जा रही थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने तब वहां शानदार जीत हासिल की थी.

अब देखना यह है कि बीजेपी बिहार और यूपी की तरह पश्चिम बंगाल में अपना मुख्यमंत्री बना पाती है या नहीं. अगर इस बार बीजेपी बंगाल में भी अपना जादू चला ले जाती है तो बिहार की तरह बंगाल में भी उसकी अपनी सरकार होगी. और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर उसे तृणमूल कांग्रेस को हटाने के लिए 2031 तक का इंतजार करना पड़ सकता है.