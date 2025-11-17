जो घर नहीं संभाल पा रहे है, वे बिहार क्या संभालेंगे?, उमेश सिंह कुशवाहा का राजद पर बड़ा हमला

Bihar Poltics: जनता दल (यूनाइटेड) के बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने राजद के प्रमुख लालू यादव के घर में मचे पारिवारिक घमासान को लेकर सोमवार को कहा कि जो लोग राज्य की सेवा करने की बात कर रहे हैं, वे अपने घर में बहू-बेटी का सम्मान तक नहीं कर पा रहे हैं. उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले उसी घर से एक बहू बिलखती हुई निकली थी. हालांकि यह उनका पारिवारिक मामला है. हम तो चाहेंगे कि परिवार एकजुट रहे.

इधर, बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर उन्होंने कहा कि जो जनता ने जनादेश दिया है, मतदाताओं ने एकजुट होकर जिस तरह एनडीए के पक्ष में मतदान किया और विकास और सुशासन पर मुहर लगाई, उसके लिए आभार है. उन्होंने कहा कि जो जनादेश आया है और जनता को आने वाली सरकार से जो आकांक्षाएं हैं, उस पर आने वाली सरकार खरा उतरेगी. उन्होंने कहा कि ऐसा चुनाव परिणाम कोई एक दिन का काम नहीं है, यह नीतीश कुमार के 20 सालों की उपलब्धि है. सरकार के सुशासन, विकास, विजन और किए गए कार्यों पर जनता ने मुहर लगाई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की करिश्माई जोड़ी को लोगों ने पसंद किया है.

चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार इस विधानसभा चुनाव में बिहार की 243 सीटों में से भाजपा ने 89 सीटों पर जीत दर्ज की. दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) 85 सीटों के साथ है. वहीं, चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति (आर) का स्ट्राइक रेट भी बेहतर रहा. पार्टी ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा और 19 पर जीत दर्ज की, जो एनडीए में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी और पूरे बिहार में चौथे नंबर की पार्टी रही.

एनडीए में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को पांच और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को चार सीटों पर जीत मिली है. प्रदेश की मुख्य विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) को 25 सीटें मिलीं.

