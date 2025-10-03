Advertisement
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

पटना पहुंचे CEC ज्ञानेश कुमार, 2 दिन चलेगी समीक्षा बैठक... जल्द हो सकती है बिहार चुनाव के तारीखों की घोषणा!

Bihar Chunav 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए चुनाव आयोग की टीम पटना पहुंच चुकी है.  मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, साथ में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी पटना पहुंचे हैं.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 03, 2025, 11:13 PM IST

Bihar Chunav 2025
Bihar Chunav 2025

Bihar Chunav 2025: बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट अब तेज हो चुकी है. राज्य में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपनी टीम के साथ आज (3 अक्टूबर) पटना पहुंचे हैं. चुनाव आयोग की टीम दो दिवसीय दौरे पर पटना पहुंची है, 4 अक्टूबर को राजनीतिक दलों के साथ बैठक होगी.  फिर दिल्ली पहुंचते ही बहुत जल्द बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है. 

राजनीतिक दलों के बीच उच्च स्तरीय बैठक 
कल सुबह 10 बजे ताज होटल में राजनीतिक दलों के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक होगी. इस बैठक में बीजेपी , जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस सहित प्रमुख दलों को आमंत्रित किया गया है. हर राजनीतिक दल से अधिकतम तीन प्रतिनिधियों को उपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी. राजनीतिक दलों के साथ ये बैठक दोपहर 12 बजे तक चलेगी.

अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक 
दोपहर के बाद चुनाव आयोग की टीम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेगी. बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग का ये फाइनल बिहार दौरा होने वाला है. राज्य निर्वाचन आयुक्त के साथ भी अलग से बैठक होने वाली है. दिल्ली लौटने के बाद किसी भी समय CEC ज्ञानेश कुमार के द्वारा बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता हैं.

सभी पर्यवेक्षकों के साथ बैठक
बता दें कि इससे पहले आज ECI ने बिहार विधानसभा के आम चुनाव और कुछ राज्यों में होने वाले उपचुनावों के लिए नियुक्त किए जाने वाले सामान्य, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों की ब्रीफिंग आयोजित की थीं. इस बैठक में कुल 425 अधिकारी शामिल हुए, जिनमें 287 आईएएस अधिकारी, 58 आईपीएस अधिकारी तथा 80 आईआरएस/आईआरएएस/आईसीएएस और अन्य सेवाओं के अधिकारी सम्मिलित थे. यह ब्रीफिंग बैठक नई दिल्ली स्थित IIIDEM में आयोजित की गई थी. 

