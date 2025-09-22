Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव को लेकर हलचल तेज, अगले सप्ताह पटना आएंगे CEC ज्ञानेश कुमार, चुनावी तैयारियों की करेंगे समीक्षा

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है. चुनाव की तैयारियों को जांचने के लिए देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अगले सप्ताह बिहार दौरे पर आ सकते हैं. यहां मुख्य चुनाव आयुक्त बिहार के सभी जिलाधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे और उनसे चुनावी तैयारियों की जानकारी लेंगे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीईसी ज्ञानेश कुमार सितंबर के अंतिम सप्ताह या फिर अक्टूबर के शुरुआती सप्ताह में बिहार आ सकते हैं. कहा जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार के बिहार दौरे के तुरंत बाद कभी भी बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है.

CEC ज्ञानेश कुमार के आगामी बिहार दौरे का उद्देश्य विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा और चुनावी कार्यक्रम की रूपरेखा तय करना है. सूत्रों के मुताबिक, त्योहारों के मौसम को ध्यान में रखते हुए चुनाव का शेड्यूल तय किया जा सकता है. बता दें कि बिहार की वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है. इससे पहले चुनाव कराने की तैयारी है. सूत्रों के अनुसार, तीन चरणों में मतदान 5 से 15 नवंबर के बीच हो सकता है, ताकि 22 नवंबर तक नई विधानसभा का गठन हो सके. वहीं दूसरी ओर त्योहारी सीजन भी शुरू होने वाला है. दिवाली और छठ पूजा दो बड़े त्योहार आने वाले हैं. बिहार में छठ पूजा को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है.

ये भी पढ़ें- दूध-दही से लेकर बाइक-कार तक सबकुछ सस्ता! GST में कटौती का बिहार चुनाव पर कितना असर?

Add Zee News as a Preferred Source

इस साल छठ पूजा 25 से 28 अक्टूबर तक मनाई जाएगी. सियासी जानकारों के मुताबिक, चुनाव का कार्यक्रम तय करते वक्त छठ पूजा को ध्यान में जरूर रखा जाएगा. छठ पूजा के तुरंत बाद मतदान का कार्यक्रम तय होने की संभावना है. वहीं चुनाव का शेड्यूल तय होने से पहले बिहार SIR की फाइनल लिस्ट भी प्रकासित होनी है. SIR का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है. राजद और AIMIM सहित कई अन्य याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. इस मामले में कोर्ट का फैसला क्या आएगा, इस भी लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!