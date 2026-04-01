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Census 2026: आज से शुरू हो रही जनगणना, बिहार में लोगों के साथ-साथ मकान भी गिने जाएंगे

Census 2026: इस बार की जनगणना के पहले चरण में ' मकान सूचीकरण और आवास गणना' के दौरान पूछे जाएंगे. इसके लिए 33 प्रश्नों का एक सेट जारी कर दिया गया है. बिहार में 2022-23 में जाति-आधारित सर्वेक्षण हुआ था. उस वक्त प्रदेश की कुल जनसंख्या को 13.07 करोड़ बताई गई थी.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Apr 01, 2026, 07:59 AM IST

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Census 2026: बिहार समेत देशभर में आज (बुधवार, 01 अप्रैल) से जनगणना होने वाली है. इसे दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना कहा जा रहा है और इस बार ये दो चरणों में होगी. पहली बार जनगणना डिजिटल रूप से आयोजित की जाएगी यानी लोगों को पहली बार 'स्व-गणना' (Self-Enumeration) का विकल्प भी मिलेगा. इस बार की जनगणना के पहले चरण में ' मकान सूचीकरण और आवास गणना' के दौरान पूछे जाएंगे. इसके लिए 33 प्रश्नों का एक सेट जारी कर दिया गया है. 

मतगणना कर्मी कौन-कौन से सवाल पूछेंगे?

  1. मकान नंबर
  2. मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख मुख्य सामग्री
  3. मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री
  4. मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री
  5. मकान के उपयोग
  6. मकान की हालत
  7. परिवार क्रमांक
  8. परिवार में सामान्यतः रहने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
  9. परिवार के मुखिया का नाम
  10. परिवार के मुखिया का लिंग
  11. क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य से संबंधित है
  12. मकान के स्वामित्व की स्थिति
  13. परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या
  14. परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या
  15. पेयजल का मुख्य स्त्रोत
  16. पेयजल स्त्रोत की उपलब्धता
  17. प्रकाश का मुख्य स्त्रोत
  18. शौचालय की सुलभता
  19. शौचालय का प्रकार
  20. गंदे पानी की निकासी
  21. स्नानगृह की उपलब्धता
  22. रसोई घर और एलपीजी/पीएनजी की उपलब्धता
  23. खाना पकाने के लिए मुख्य ईंधन
  24. रेडियो/ट्रांजिस्टर
  25. टीवी
  26. इंटरनेट सुविधा
  27. लेपटॉप/कंप्यूटर
  28. टेलीफोन/मोबाइल फोन/स्मार्टफोन
  29. साइकिल/स्कूटर/मोटर साइकिल/मोपेड
  30. कार/जीप/वैन
  31. परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाला मुख्य अनाज
  32. मोबाइल नंबर (केवल जनगणना संबंधी सूचना के लिए)

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गलत जानकारी देने पर क्या होगा?

जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत जानकारी देता है या अपनी जानकारी के अनुसार सवालों का जवाब देने से मना करता है, तो यह कानूनन अपराध माना जाता है. इसके लिए 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. कुछ मामलों में अधिकारियों के लिए भी सजा का प्रावधान है, जिसमें 1,000 रुपये के जुर्माने से लेकर तीन साल की कैद या दोनों तक शामिल है. 

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