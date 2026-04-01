Census 2026: आज से शुरू हो रही जनगणना, बिहार में लोगों के साथ-साथ मकान भी गिने जाएंगे

Census 2026: इस बार की जनगणना के पहले चरण में ' मकान सूचीकरण और आवास गणना' के दौरान पूछे जाएंगे. इसके लिए 33 प्रश्नों का एक सेट जारी कर दिया गया है. बिहार में 2022-23 में जाति-आधारित सर्वेक्षण हुआ था. उस वक्त प्रदेश की कुल जनसंख्या को 13.07 करोड़ बताई गई थी.
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Census 2026: बिहार समेत देशभर में आज (बुधवार, 01 अप्रैल) से जनगणना होने वाली है. इसे दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना कहा जा रहा है और इस बार ये दो चरणों में होगी. पहली बार जनगणना डिजिटल रूप से आयोजित की जाएगी यानी लोगों को पहली बार 'स्व-गणना' (Self-Enumeration) का विकल्प भी मिलेगा. इस बार की जनगणना के पहले चरण में ' मकान सूचीकरण और आवास गणना' के दौरान पूछे जाएंगे. इसके लिए 33 प्रश्नों का एक सेट जारी कर दिया गया है.
मतगणना कर्मी कौन-कौन से सवाल पूछेंगे?
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गलत जानकारी देने पर क्या होगा?
जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत जानकारी देता है या अपनी जानकारी के अनुसार सवालों का जवाब देने से मना करता है, तो यह कानूनन अपराध माना जाता है. इसके लिए 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. कुछ मामलों में अधिकारियों के लिए भी सजा का प्रावधान है, जिसमें 1,000 रुपये के जुर्माने से लेकर तीन साल की कैद या दोनों तक शामिल है.