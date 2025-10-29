Chaibasa: लाठीचार्ज के विरोध में BJP का बंद, सड़को पर पसरा सन्नाटा, कई जगहों पर दिखा असर

Jharkhand Politics: चाईबासा में हुए लाठीचार्ज की घटना के विरोध में भाजपा ने बंद का आह्वान किया . यह बंद उन्होंने बुधवार को बुलाया . अब इस बंद का असर सुबह से ही देखने को मिल रहा है. शहर के कई इलाकों में दुकानें बंद रहीं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आया. भाजपा समर्थक और भाजपा नेता बड़कुवर गागराई, जेबी तुबिद के नेतृत्व में झंडा-बैनर लेकर सड़कों पर उतरे दिखाई दिए और बंद को सफल बनाने आम जनता से अपील भी की. कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाला और प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी की.

कई स्थानों पर दुकानदारों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे, तो वहीं कुछ जगहों पर कार्यकर्ताओं द्वारा अपील किए जाने के बाद दुकानें बंद की गईं. इस बंद का मिला-जुला असर पूरे क्षेत्र में देखा जा रहा है. कहीं दुकानें और वाहन पूरी तरह बंद हैं तो कुछ जगह आंशिक रूप से खुले हैं. नोवामुंडी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और सड़कों पर बैरिकेड लगाकर यातायात को बाधित किया. लंबी दूरी की गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह ठप है.

भाजपा नेताओं ने पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को आम जनता पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई बताते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा और लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच की मांग की. वहीं प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. दिन बढ़ने के साथ बंद के असर का दायरा बढ़ने की संभावना जताई जा रही है.

इनपुट: आनंद प्रियादर्शी

