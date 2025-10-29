Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2979769
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Chaibasa: लाठीचार्ज के विरोध में BJP का बंद, सड़को पर पसरा सन्नाटा, कई जगहों पर दिखा असर

Jharkhand Politics: झारखंड के चाईबासा में कुछ दिन पहले हुए लाठीचार्ज का विरोध करने के लिए BJP द्वारा बुलाए गया बंद का असर काफी जगह देखने को मिला. सभी कार्यकर्ता बड़े शांतिपूर्ण तरीके से विरोध का हिस्सा बने. अनुमान लगाया जा रहा है कि बंद को और बढ़ाया जा सकता है.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 29, 2025, 12:15 PM IST

Trending Photos

Chaibasa: लाठीचार्ज के विरोध में BJP का बंद, सड़को पर पसरा सन्नाटा, कई जगहों पर दिखा असर
Chaibasa: लाठीचार्ज के विरोध में BJP का बंद, सड़को पर पसरा सन्नाटा, कई जगहों पर दिखा असर

Jharkhand Politics: चाईबासा में हुए लाठीचार्ज की घटना के विरोध में भाजपा ने बंद का आह्वान किया . यह बंद उन्होंने बुधवार को बुलाया . अब इस बंद का असर सुबह से ही देखने को मिल रहा है. शहर के कई इलाकों में दुकानें बंद रहीं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आया. भाजपा समर्थक और भाजपा नेता बड़कुवर गागराई, जेबी तुबिद के नेतृत्व में झंडा-बैनर लेकर सड़कों पर उतरे दिखाई दिए और बंद को सफल बनाने आम जनता से अपील भी की. कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाला और प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी की.

कई स्थानों पर दुकानदारों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे, तो वहीं कुछ जगहों पर कार्यकर्ताओं द्वारा अपील किए जाने के बाद दुकानें बंद की गईं. इस बंद का मिला-जुला असर पूरे क्षेत्र में देखा जा रहा है. कहीं दुकानें और वाहन पूरी तरह बंद हैं तो कुछ जगह आंशिक रूप से खुले हैं. नोवामुंडी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और सड़कों पर बैरिकेड लगाकर यातायात को बाधित किया. लंबी दूरी की गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह ठप है.

भाजपा नेताओं ने पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को आम जनता पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई बताते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा और लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच की मांग की. वहीं प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. दिन बढ़ने के साथ बंद के असर का दायरा बढ़ने की संभावना जताई जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

इनपुट: आनंद प्रियादर्शी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar Jharkhand Political news

Trending news

bihar chunav 2025
17 महीने में जो काम किया, गिरिराज सिंह ने अभी तक इतना काम नहीं किया होगा: तेजस्वी
Dhanbad News
'न दोहराई जाए गलती', सोरेन सरकार ने शुरू किया लग्जरी ब्लड डोनेशन वैन , जानिए मामला
Bihar Crime News
छठ महापर्व पर बाढ़ अनुमंडल में बदमाशों का तांडव! दो लोगों को मारी गोली
bihar chunav 2025
लोगों ने फाड़े JDU के झंडे, मंत्री महेश्वर हजारी के सामने लगे मुर्दाबाद के नारे
Tejashwi Yadav
तेजस्वी को 'जननायक' बताने पर भड़के तेज प्रताप यादव, RJD से भी उठी विरोध की आवाज
Jamui News
जमुई सदर अस्पताल ने खोल दी बिहार स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल! ऑक्सीजन की कमी
bihar chunav 2025
जनाजा को कंधा देने के लिए तेज प्रताप यादव ने उतार दिया हेलीकॉप्टर, वीडियो वायरल
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live: तेजस्वी को फिर लगा बड़ा झटका, RJD महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव संतोषी देवी रालोमो में शामिल
bihar chunav 2025
बेगूसराय में NDA की प्रचार गाड़ी पर हमला, गिरिराज सिंह ने विपक्ष को दी ये चुनौती
Sanjay Jha
महागठबंधन के घोषणा पत्र पर संजय झा का पलटवार, कहा- खोखले वादों झांसे का ढकोसला पत्र