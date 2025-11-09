Bihar Chunav 2025: चकाई में JDU प्रत्याशी तो जमुई में RJD उम्मीदवार पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज, जानें कारण

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार चुनाव के दूसरे चरण यानी 11 नवंबर को जमुई जिले की सभी सीटों पर वोट डाले जाने हैं. मतदान से पहले जमुई विधानसभा सीट पर राजद प्रत्याशी शमशाद आलम और चकाई सीट से जेडीयू प्रत्याशी सुमित कुमार सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं. दोनों नेताओं पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है. जानकारी के मुताबिक, जमुई सीट से राजद प्रत्याशी शमशाद आलम पर बिना इजाजत रोड शो निकालने और बीजेपी प्रत्याशी के दफ्तर के सामने हंगामा करने को लेकर मामला दर्ज किया गया है. वहीं चकाई सीट पर पहली बार 'तीर' के निशान पर चुनावी ताल ठोक रहे जेडीयू प्रत्याशी सुमित कुमार सिंह पर आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ है.

बताया जा रहा है कि उडनदस्ता दंडाधिकारी पंकज कुमार की ओर से चंद्रमंडी थाना में दो अलग-अलग मामलों में शिकायत दर्ज कराई गई है. लिखित शिकायत के अनुसार, दिनांक 06 नवंबर 2025 को क्षेत्र भ्रमण के दौरान समय करीब 2:45 बजे एनएच-333 चकाई-देवघर रोड स्थित डढवा मोड़ के पास नारायण साह (पिता–रामदेव साह) की सीमेंट दुकान के आगे जेडीयू प्रत्याशी सुमित कुमार सिंह के लगभग 30 से अधिक समर्थक बिना अनुमति के एकत्रित पाए गए. इस संबंध में थानाध्यक्ष चंद्रमंडी से विधिसम्मत कार्रवाई की अनुशंसा की है. दूसरी ओर जमुई विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार शमशाद आलम और उनके सहयोगी अमर भगत पर दर्ज किया गया है.

यह कार्रवाई जमुई सदर अंचलाधिकारी ललिता कुमारी के आवेदन पर की गई है. जानकारी के अनुसार, शनिवार (08 नवंबर) को तेजस्वी प्रसाद यादव ने जमुई जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं कीं. इसी क्रम में जमुई के श्रीकृष्णा सिंह स्टेडियम में सभा समाप्त होने के बाद राजद प्रत्याशी शमशाद आलम ने बिना प्रशासनिक अनुमति के रोड शो निकाला गया. इसी दौरान भाजपा उम्मीदवार श्रेयसी सिंह ने भी राजद उम्मीदवार और समर्थकों पर उनके चुनाव कार्यालय के बाहर हुड़दंग करने और धार्मिक नारों का उपयोग करने का आरोप लगाया था. इस पर प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है.

