Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2994473
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Chunav 2025: चकाई में JDU प्रत्याशी तो जमुई में RJD उम्मीदवार पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज, जानें कारण

Jamui News: जमुई जिले में मतदान से पहले सियासी पारा सातवें आसमान देखने को मिल रहा है. यहां की जमुई विधानसभा सीट पर राजद प्रत्याशी शमशाद आलम और चकाई सीट से जेडीयू प्रत्याशी सुमित कुमार सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं. दोनों नेताओं पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 09, 2025, 07:44 AM IST

Trending Photos

सुमित सिंह-शमशाद आलम
सुमित सिंह-शमशाद आलम

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार चुनाव के दूसरे चरण यानी 11 नवंबर को जमुई जिले की सभी सीटों पर वोट डाले जाने हैं. मतदान से पहले जमुई विधानसभा सीट पर राजद प्रत्याशी शमशाद आलम और चकाई सीट से जेडीयू प्रत्याशी सुमित कुमार सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं. दोनों नेताओं पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है. जानकारी के मुताबिक, जमुई सीट से राजद प्रत्याशी शमशाद आलम पर बिना इजाजत रोड शो निकालने और बीजेपी प्रत्याशी के दफ्तर के सामने हंगामा करने को लेकर मामला दर्ज किया गया है. वहीं चकाई सीट पर पहली बार 'तीर' के निशान पर चुनावी ताल ठोक रहे जेडीयू प्रत्याशी सुमित कुमार सिंह पर आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ है.

बिहार चुनाव से जुड़ी सारी खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

बताया जा रहा है कि उडनदस्ता दंडाधिकारी पंकज कुमार की ओर से चंद्रमंडी थाना में दो अलग-अलग मामलों में शिकायत दर्ज कराई गई है. लिखित शिकायत के अनुसार, दिनांक 06 नवंबर 2025 को क्षेत्र भ्रमण के दौरान समय करीब 2:45 बजे एनएच-333 चकाई-देवघर रोड स्थित डढवा मोड़ के पास नारायण साह (पिता–रामदेव साह) की सीमेंट दुकान के आगे जेडीयू प्रत्याशी सुमित कुमार सिंह के लगभग 30 से अधिक समर्थक बिना अनुमति के एकत्रित पाए गए. इस संबंध में थानाध्यक्ष चंद्रमंडी से विधिसम्मत कार्रवाई की अनुशंसा की है. दूसरी ओर जमुई विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार शमशाद आलम और उनके सहयोगी अमर भगत पर दर्ज किया गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- Bihar Chunav 2025 Live: दूसरे चरण का आज शाम थम जाएगा चुनावी शोर, 11 नवंबर को डाले जाएंगे वोट

यह कार्रवाई जमुई सदर अंचलाधिकारी ललिता कुमारी के आवेदन पर की गई है. जानकारी के अनुसार, शनिवार (08 नवंबर) को तेजस्वी प्रसाद यादव ने जमुई जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं कीं. इसी क्रम में जमुई के श्रीकृष्णा सिंह स्टेडियम में सभा समाप्त होने के बाद राजद प्रत्याशी शमशाद आलम ने बिना प्रशासनिक अनुमति के रोड शो निकाला गया. इसी दौरान भाजपा उम्मीदवार श्रेयसी सिंह ने भी राजद उम्मीदवार और समर्थकों पर उनके चुनाव कार्यालय के बाहर हुड़दंग करने और धार्मिक नारों का उपयोग करने का आरोप लगाया था. इस पर प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025Jamui NewsBihar politics

Trending news

bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live: दूसरे चरण का आज शाम थम जाएगा चुनावी शोर, 11 नवंबर को डाले जाएंगे वोट
bihar chunav 2025
'बेईमान सरकार हटाकर नौकरी वाली सरकार चुनें', जहानाबाद की जनता से बोले तेजस्वी यादव
Tej Pratap Yadav Gets Y+ Security
बिहार चुनाव के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, तेज प्रताप यादव को दी Y+ सिक्योरिटी
Rajnath Singh Slip of Tongue
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की फिसली 'जुबान', RJD-कांग्रेस के साथ जदयू को भी लपेट लिया
bihar chunav 2025
Madhubani: पवन सिंह का इंतजार कर थी भीड़, नहीं आए 'पावर स्टार' तो जमकर मचाया उत्पात
bihar chunav 2025
'कट्टा नहीं, विकास की सरकार चाहिए', NDA ने RJD कार्यकाल पर दी तीखी प्रतिक्रिया
CM Nitish
Bihar: राज्य में महिलाओं के विकास को लेकर सीएम नीतीश का पोस्ट, जानें क्या कुछ कहा
bihar chunav 2025
चुनाव आयोग करें जांच, PM मोदी-अमित शाह से करें सवाल: मुकेश सहनी
bihar chunav 2025
जब CM चुनने की बात आएगी तो भाजपा गिरिराज सिंह या सम्राट चौधरी को आगे करेगी: रफीक खान
bihar chunav 2025
“तेजस्वी बदलाव की बात करते हैं, लेकिन किस चीज का?”, जीतन राम मांझी का तगड़ा प्रहार