Patna News: चंदन मिश्रा हत्याकांड में एक और शूटर गिरफ्तार, हथियार सप्लायर राजेश यादव भी धराया
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2874449
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Patna News: चंदन मिश्रा हत्याकांड में एक और शूटर गिरफ्तार, हथियार सप्लायर राजेश यादव भी धराया

Chandan Mishra Murder Case: पिछले महीने पटना के एक निजी अस्पताल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा की आईसीयू के अंदर घुसकर हत्या की गई थी. इस हत्याकांड में पुलिस ने पांच हमलावरों में से चार को गिरफ्तार कर लिया गया है. एक अभी भी फरार है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Aug 10, 2025, 07:48 AM IST

Trending Photos

चंदन मिश्रा हत्याकांड
चंदन मिश्रा हत्याकांड

Chandan Mishra Murder Case: गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड में पटना पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक और शूटर विजयकांत पांडेय को गिरफ्तार कर लिया है. इसके अलावा हथियार सप्लायर राजेश यादव को भी पुलिस ने धर दबोचा है. पटना के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने इसकी जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में बक्सर जिले के सिमरी थाना क्षेत्र के नगपुरा निवासी विजय कांत पांडेय उर्फ रुद्र पांडेय उर्फ धन्नू (शूटर) और सिमरी थाना क्षेत्र के खंडरा वार्ड संख्या-1 निवासी राजेश यादव (हथियार सप्लायर) शामिल हैं. यादव के खुलासे के आधार पर पटना स्थित एक जगह से 190 ग्राम हेरोइन भी बरामद की गई है. 

खबर अपडेट हो रही है...

TAGS

patna newsPatna policeChandan Mishra Murder

Trending news

patna news
चंदन मिश्रा हत्याकांड में एक और शूटर गिरफ्तार, हथियार सप्लायर राजेश यादव भी धराया
bihar chunav 2025
बिहार चुनाव के लिए जनसुराज तैयार, 20 अगस्त को जारी होगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट!
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: ये 17 राजनीतिक पार्टियां नहीं लड़ पाएंगी बिहार चुनाव, जानें कारण
Pappu Yadav
गंगा और कोसी ने मचाई तबाही, पप्पू यादव ने लिया हालात का जायजा
Sunil Mahajan
दानापुर के राजद विधायक रीत लाल यादव के करीबी सुनील महाजन रंगदारी मामले में गिरफ्तार
Begusarai News
गंगा की तेज धार ने ले ली 2 बच्चियों की जान, बेगूसराय में बाढ़ का कहर जारी
bihar flood
नेपाल में बारिश से कोसी नदी उफान पर, बराज से दो लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया
Nalanda News
'मेरा विधायक, मेरा परिवार' कार्यक्रम में महिलाओं ने मंत्री सुनील कुमार को बांधी राखी
bihar flood
बिहार में उफान पर नदियों, गंगा-कोसी खतरे के निशान से ऊपर, कई जिलों में बाढ़ का खतरा
Tejashwi Yadav
Bihar Politics: सीएम नीतीश की अनंत सिंह और आनंद मोहन से मुलाकात पर तेजस्वी का वार
;