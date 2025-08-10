Patna News: चंदन मिश्रा हत्याकांड में एक और शूटर गिरफ्तार, हथियार सप्लायर राजेश यादव भी धराया

Chandan Mishra Murder Case: गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड में पटना पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक और शूटर विजयकांत पांडेय को गिरफ्तार कर लिया है. इसके अलावा हथियार सप्लायर राजेश यादव को भी पुलिस ने धर दबोचा है. पटना के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने इसकी जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में बक्सर जिले के सिमरी थाना क्षेत्र के नगपुरा निवासी विजय कांत पांडेय उर्फ रुद्र पांडेय उर्फ धन्नू (शूटर) और सिमरी थाना क्षेत्र के खंडरा वार्ड संख्या-1 निवासी राजेश यादव (हथियार सप्लायर) शामिल हैं. यादव के खुलासे के आधार पर पटना स्थित एक जगह से 190 ग्राम हेरोइन भी बरामद की गई है.

